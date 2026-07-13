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Harrison Ford 84 évesen is elképesztő formában van: félmeztelen kapták lencsevégre

legenda biciklizés Harrison Ford
Horváth Angéla
2026.07.13.
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Harrison Ford 84 évesen is elképesztő formában van. A Direkt terápia sztárját szombat délután Los Angelesben fotózták le biciklizés közben: nem rejtegette a testét, félmeztelen sportolt.

Harrison Ford a Dél-Kaliforniában tomboló hőség ellenére egyedül indult bringázni: fekete rövidnadrágot, fekete kerékpáros cipőt és napszemüveget viselt, majd a hátizsákjából elővett egy fehér pólót, amit felvett. Ezután fehér sisakot és fekete kesztyűt húzott, majd felült a biciklire.

Harrison Ford 84 éves lett: a színészt a kora nem akadályozza meg abban, hogy sportos életet éljen
Harrison Ford 84 éves lett: a színészt a kora nem akadályozza meg abban, hogy sportos életet éljen
Forrás: Profimedia

Harrison Ford 84 éves lett: a színész sokat tesz az egészségéért

Harrison Ford július 13-án lett 84 éves. Korát annak köszönheti, hogy már évtizedek óta figyel arra, hogy jó erőben tartsa magát. Ebben személyi edzője, Jaime Milnes segít neki. Milnes súlyzós és medicinlabdás edzéseket állított össze számára, amelyek főképp a törzsizmokat, de az egész testet megdolgoztatják. Harrison Ford úgy gondolja, esetében a mozgás legfontosabb célja az, hogy elkerülje a sérüléseket.

„Mindennél jobban hiszek abban, hogy a sérülések megelőzése miatt kell edzeni” – mondta. „Öreg fószer vagyok, és meg kell védenem magam.”

Az Indiana Jones-filmek sztárja ugyanakkor nemcsak az edzőteremben mozog szívesen. A biciklizés mellett teniszezni is szeret, igazán aktív életet él.

Harrison Ford az étkezésre is nagyon odafigyel. A 2020-ban azt mondta az Ellen DeGeneres Show-ban, hogy elhagyta a húst és a tejtermékeket, és a mindennapokban meglehetősen egyszerűen étkezik, gyakorlatilag semmit nem eszik a zöldségeken és a halon kívül.

„Nagyon unalmas” – jegyezte meg mellékesen az étrendjéről, de hozzátette, egyszerűen elege lett a húsevésből. „Csak eldöntöttem, hogy elegem van a húsból. Tudom, hogy a húsfogyasztás nem igazán jó a bolygónak, és nekem sem” – magyarázta.

Nézd meg, milyen dögös volt Harrison Ford a 30-as éveiben! Kattints ide a fotóért!

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