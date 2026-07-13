Meghalt Sam Neill: a Jurassic Park sztárja 78 éves volt

A közlemény szerint a családot a tragédia váratlanul érte, kiemelték, hogy Sam Neil nem szenvedett rákosbetegségben a halálakor.

Sam Neil a Jurassic Parkban

Forrás: AFP

Sam Neil halála: a színész kórházban töltötte utolsó napjait

Hozzátették: a család hálás a St Vincent’s Private Hospital munkatársainak az ellátásért.

„A veszteség váratlanul ért, de az ad némi vigaszt, hogy Samnél nem tért vissza a rák. Szeretnénk kifejezni legmélyebb hálánkat a St Vincent’s Private Hospital dolgozóinak a hihetetlen gondoskodásukért. További részleteket később osztunk meg, de most azt kérjük, tartsák tiszteletben a magánéletünket, megpróbálunk megbirkózni ezzel a felmérhetetlen veszteséggel” – áll a család üzenetében.

A új-zélandi színésznél 2022-ben diagnosztizáltak harmadik stádiumú vérrákot, a Jurassic World Dominion című film népszerűsítése közben derült ki, hogy beteg. Az év elején újfajta kezelésen esett át, néhány hónappal ezelőtt pedig arról számolt be, hogy eltűnt szervezetből a rák.

Sam Neill a Jurassic Park-filmek révén vált világszerte ismertté, később pedig szerepelt többek között a Peaky Blindersben is, legutóbb pedig Az alma nem esik messze című sorozatban alakított nagyot.