Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. júl. 13., hétfő Jenő

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
gyász

Meghalt Sam Neill: a Jurassic Park sztárja 78 éves volt

gyász Jurassic Park Sam Neill
Horváth Angéla
2026.07.13.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
78 éves korában meghalt Sam Neill, a Jurassic Park és a Peaky Blinders sztárja. A család közleménye szerint a színész hétfőn, július 13-án hunyt el Sydneyben, Ausztráliában.

A közlemény szerint a családot a tragédia váratlanul érte, kiemelték, hogy Sam Neil nem szenvedett rákosbetegségben a halálakor.

Sam Neil a Jurassic Parkban
Sam Neil a Jurassic Parkban
Forrás: AFP

Sam Neil halála: a színész kórházban töltötte utolsó napjait

Hozzátették: a család hálás a St Vincent’s Private Hospital munkatársainak az ellátásért.

„A veszteség váratlanul ért, de az ad némi vigaszt, hogy Samnél nem tért vissza a rák. Szeretnénk kifejezni legmélyebb hálánkat a St Vincent’s Private Hospital dolgozóinak a hihetetlen gondoskodásukért. További részleteket később osztunk meg, de most azt kérjük, tartsák tiszteletben a magánéletünket, megpróbálunk megbirkózni ezzel a felmérhetetlen veszteséggel” – áll a család üzenetében.

A új-zélandi színésznél 2022-ben diagnosztizáltak harmadik stádiumú vérrákot, a Jurassic World Dominion című film népszerűsítése közben derült ki, hogy beteg. Az év elején újfajta kezelésen esett át, néhány hónappal ezelőtt pedig arról számolt be, hogy eltűnt szervezetből a rák.

Sam Neill a Jurassic Park-filmek révén vált világszerte ismertté, később pedig szerepelt többek között a Peaky Blindersben is, legutóbb pedig Az alma nem esik messze című sorozatban alakított nagyot. 

Szolnoki Péter gyerekei a média világában találták meg a helyüket: utolsó interjújában róluk mesélt

A Bon-Bon énekese az utolsó interjújában büszkén beszélt fiairól, és a lányáról, Bogiról is megosztott egy kedves történetet. Szolnoki Péter gyerekei is a médiában kötöttek ki, pedig sokáig úgy tűnt, nem követik apjukat ezen az úton.

Fotókon Jude Bellingham gyönyörű barátnője: az angol válogatott sztárja hónapok óta egy amerikai influenszerrel van együtt

Jude Bellingham szombaton végképp beírta magát a futballtörténelembe: két góljával a legjobb négy közé juttatta az angol válogatottat a 2026-os foci-vb-n. Extra teljesítménye miatt többen érdeklődnek utána, mint valaha, és a legtöbben természetesen arra kíváncsiak, ki a jóképű focista párja.

Liu Shaolin Sándor megnősült: fotókon az olimpikon gyönyörű felesége, Dóra

Liu Shaolin Sándor oltár elé vezette szerelmét, Dórát. Az olimpiai, világ- és Európa-bajnok rövidpályás gyorskorcsolyázó az Instagramon osztott meg fotókat a nagy napról.

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu