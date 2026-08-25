Véget ért a szerelem? Kovács Patrícia szakíthatott fiatal kedvesével, Medveczky Balázzsal

Kovács Patrícia és a nála 15 évvel fiatalabb Medveczky Balázs A dzsungel könyve próbái alatt kerültek közel egymáshoz 2023-ban. Kapcsolatuk akkor vált nyilvánossá, amikor a színésznő közös tandemugrásukról posztolt.

Medveczky Balázs és Kovács Patrícia szakíthattak

Forrás: Borsonline

Kovács Patrícia és Medveczky Balázs tavasszal közös otthont kerestek

A korkülönbség kezdettől fogva téma volt velük kapcsolatban, ám Kovács Patrícia szerint a szerelem nem korfüggő. A kapcsolat komolynak tűnt: idén márciusban közös otthont kerestek.

Az utóbbi időben a Redditen kezdtek el terjedni olyan bejegyzések, amelyek szerint Kovács Patrícia és Medveczky Balázs szakíthattak. Ezt azonban egyikük sem erősítette meg. A story.hu meg is kereste a színésznőt, ő azonban szűkzavúan csak ennyit nyilatkozott: „Köszönöm szépen az érdeklődést, de a magánéletemet érintő pletykákat semmilyen formában nem szeretném sem cáfolni, sem megerősíteni.”

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