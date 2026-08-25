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Tom Cruise szexuális élete romokban: a színész frusztált attól, hogy Ana de Armas már mással boldog

Világsztár párkapcsolat Tom Cruise
Horváth Angéla
2026.08.25.
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A színész a jelek szerint nehezen viseli, hogy legutóbbi kapcsolata is zátonyra futott. A 64 éves Tom Cruise magányos, frusztrálja, hogy továbbra sem sikerült tartós párkapcsolatot kialakítania - főleg, hogy Ana de Armas már új férfi oldalán boldog.

Sajtóértesülések szerint Tom Cruise keresi új társát, szeretne ismét megházasodni, és ezúttal olyan kapcsolatot szeretne, amely valóban működik. „Tomot frusztrálja, hogy a szerelmi élete nem alakul jól, gyakran magányos. Közeli barátja, Victoria Beckham állandóan próbálja összehozni csinos, fiatal nőkkel. Tudom, hogy Tom szeretne újra megházasodni, és azt szeretné, ha a házassága tartós lenne. Stabil kapcsolatra vágyik. Mint bárki más, ő is szerelmet keresi” – mondta a forrás.

Tom Cruise újra meg akar nősülni, vágyik a szerelemre
Tom Cruise újra meg akar nősülni, vágyik a szerelemre
Forrás: Getty Images North America

Tom Cruise-nek Ana de Armasszal sem sikerült

Tom Cruise legutóbb Ana de Armasszal volt együtt. A 38 éves színésznőt 2025 februárjában látták először Cruise társaságában Londonban, ezt követően pedig többször is mutatkoztak együtt. Magángépes utazásokon vettek részt, ott voltak David Beckham 50. születésnapi ünnepségén, Vermontban pedig kézen fogva is lefotózták őket.  A kapcsolatot egyikük sem erősítette meg hivatalosan, a lap forrásai szerint azonban körülbelül kilenc hónapig tartott a románc. A szakítás nem harmadik fél miatt történt. A bennfentesek szerint a vonzalom megvolt közöttük, ám kapcsolatukat egyre nehezebb volt összeegyeztetni szakmai terveikkel, ezért végül úgy döntöttek, barátok maradnak.

Ana de Armas azóta továbblépett. A spanyolországi Formenterán már új párjával, a Rawayana venezuelai zenekar 37 éves frontemberével, Beto Montenegróval fotózták le.

*PREMIUM-EXCLUSIVE* Formentera, SPAIN *PICTURES TAKEN ON 02/08/2026* *MUST CALL FOR PRICING BEFORE USAGE* Cuban actress Ana de Armas and Beto Montenegro pack on the PDA whilst sharing a romantic holiday moment in the Spanish sunshine out in Formentera. The couple enjoyed their Mediterranean escape setting the temperatures soaring on the Spanish island as they hugged and kissed before making their way to see the sights on their boat with friends. As the sun set on a glorious late afternoon, Ana took the opportunity to take in the sun by revealing her hot figure wearing her leopard print ruffle bikini top as she sat with Beto with his arms around the star. Ana's new man Beto, is a well-known vocalist, songwriter and guitarist of the popular Venezuelan band Rawayana. BACKGRID UK 12 AUGUST 2026,Image: 1122519033, License: Rights-managed, Restrictions: RIGHTS: WORLDWIDE EXCEPT IN ITALY, SPAIN,*NO WEB* PLEASE ASK MARIO, Model Release: no , Pictured: Ana de Armas, Beto Montenegro
Ana de Armas és Beto Montenegro
Forrás: Profimedia

A Daily Mail forrása úgy értesült, Tom Cruise-t frusztálja, hogy volt kedvese már mással boldog.

„Nehéz Tomnak azt látni, hogy továbblépett, de ha Ana boldog, ő is örül neki” – mondta az informátor.

A színész környezetében úgy látják, Tom Cruise párkapcsolati problémáinak egyik legfőbb oka, hogy a munkát szinte minden más elé helyezi.

„Tomnak nehéz megtartania egy nőt, mert számára mindig a karrier az első. Minden a filmkészítés körül forog, megszállottja ennek az iparágnak” – állította az egyik forrás. Hozzátette, az is nehezítheti a párválasztást, hogy Cruise rendkívül elkötelezett a szcientológia iránt, amit nem minden nő tud vagy akar elfogadni.

Egy másik bennfentes még egyértelműbben fogalmazott: „Tom legnagyobb szerelme a filmkészítés, és ez minden másnak az útjába áll, legyen szó párkapcsolatról, barátságról vagy üzleti tervekről. Tom Cruise-zal kapcsolatban élni olyan dolog, amit sok nő egyszerűen nem tud vagy nem akar vállalni.”

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