Tom Cruise szexuális élete romokban: a színész frusztált attól, hogy Ana de Armas már mással boldog

Sajtóértesülések szerint Tom Cruise keresi új társát, szeretne ismét megházasodni, és ezúttal olyan kapcsolatot szeretne, amely valóban működik. „Tomot frusztrálja, hogy a szerelmi élete nem alakul jól, gyakran magányos. Közeli barátja, Victoria Beckham állandóan próbálja összehozni csinos, fiatal nőkkel. Tudom, hogy Tom szeretne újra megházasodni, és azt szeretné, ha a házassága tartós lenne. Stabil kapcsolatra vágyik. Mint bárki más, ő is szerelmet keresi” – mondta a forrás.

Tom Cruise újra meg akar nősülni, vágyik a szerelemre

Forrás: Getty Images North America

Tom Cruise-nek Ana de Armasszal sem sikerült

Tom Cruise legutóbb Ana de Armasszal volt együtt. A 38 éves színésznőt 2025 februárjában látták először Cruise társaságában Londonban, ezt követően pedig többször is mutatkoztak együtt. Magángépes utazásokon vettek részt, ott voltak David Beckham 50. születésnapi ünnepségén, Vermontban pedig kézen fogva is lefotózták őket. A kapcsolatot egyikük sem erősítette meg hivatalosan, a lap forrásai szerint azonban körülbelül kilenc hónapig tartott a románc. A szakítás nem harmadik fél miatt történt. A bennfentesek szerint a vonzalom megvolt közöttük, ám kapcsolatukat egyre nehezebb volt összeegyeztetni szakmai terveikkel, ezért végül úgy döntöttek, barátok maradnak.

Ana de Armas azóta továbblépett. A spanyolországi Formenterán már új párjával, a Rawayana venezuelai zenekar 37 éves frontemberével, Beto Montenegróval fotózták le.

Ana de Armas és Beto Montenegro

Forrás: Profimedia

A Daily Mail forrása úgy értesült, Tom Cruise-t frusztálja, hogy volt kedvese már mással boldog.

„Nehéz Tomnak azt látni, hogy továbblépett, de ha Ana boldog, ő is örül neki” – mondta az informátor.

A színész környezetében úgy látják, Tom Cruise párkapcsolati problémáinak egyik legfőbb oka, hogy a munkát szinte minden más elé helyezi.

„Tomnak nehéz megtartania egy nőt, mert számára mindig a karrier az első. Minden a filmkészítés körül forog, megszállottja ennek az iparágnak” – állította az egyik forrás. Hozzátette, az is nehezítheti a párválasztást, hogy Cruise rendkívül elkötelezett a szcientológia iránt, amit nem minden nő tud vagy akar elfogadni.