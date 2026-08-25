A legdivatosabb nők erre cserélik most le a sima fehér pólót: ez a szín sokkal sikkesebb

A fehér pólóval nehéz mellélőni: farmerrel laza, blézerrel elegáns, szoknyával nőies, és gyakorlatilag minden gardróbban megtalálható. Éppen ezért az egyik legjobb alapdarabnak számít, amelyet újra és újra elővehetünk, ha gyorsan szeretnénk összerakni egy jól működő összeállítást. Idén azonban a divatos nők egyre gyakrabban nyúlnak valami sokkal karakteresebbhez.

A legdivatosabb nők a fehér pólót ősszel kobaltkékre cserélik.

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Egyetlen színváltással teljesen új hatást kaphat a legegyszerűbb szett.

A vibráló árnyalat meglepően sok alapdarabbal működik együtt.

Mutatjuk, hogyan viselik a legstílusosabb nők az idei szezon egyik legmenőbb pólószínét.

Fehér póló helyett: idén ősszel ez a szín a legdivatosabb

A késő nyári szezonban látványosan erősödik az élénk, telített színek térhódítása. A feltűnő árnyalatok már nem csupán egy-egy kiegészítőn jelennek meg: a cipők, táskák és ruhák mellett a legegyszerűbb alapdarab, a póló is színesebbé vált. A trend különösen látványosan jelent meg Koppenhága utcáin, ahol a divathetek környékén a stílusos szerelésekről ismert nők egy bizonyos árnyalat mellett tették le a voksukat. A választásuk pedig nem más, mint a kobaltkék.

A vibráló kék első pillantásra talán merészebb választásnak tűnik, mint a megszokott fehér, valójában azonban ugyanolyan jól kombinálható alapdarab lehet. Fekete vagy fehér nadrággal például letisztult, mégis látványos összeállítást alkot, miközben egy farmerrel könnyedebb, hétköznapibb hatást kelt. A kobaltkék egyik nagy előnye, hogy már önmagában karaktert ad a legegyszerűbb szettnek is.

Nem csak a klasszikus fekete-fehér párossal működik. Az egyik legizgalmasabb kombinációja az ősz egyik nagy kedvencével, a khaki farmerrel lehet. A hideg, élénk kék és a visszafogott földszín kontrasztja egyszerre hat modernnek és kifinomultnak. Egy ilyen felső és nadrág egyszerű bőrcipővel és strukturált táskával már önmagában olyan összeállítás lehet, amelynek nincs szüksége sok további kiegészítőre.

Ha valaki még csak barátkozik az élénk árnyalatokkal, nem szükséges rögtön színes ruhatárat építenie. A kobaltkék póló éppen azért jó választás, mert egyetlen feltűnő darabbal is kipróbálhatjuk a trendet. Érdemes semleges színű alsóval párosítani, például feketével, fehérrel, bézzsel, szürkével vagy farmerkékkel. Így a póló marad a szett főszereplője, miközben az összhatás egyáltalán nem lesz túlzó.