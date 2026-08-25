A nyári zápor illata üvegbe zárva: 5 mennyei parfüm, ami az esőt idézi

A petrichor magyarul földszag vagy esőszag, az eső által a száraz talajon keltett, jellegzetes, kellemesen friss és földes illat, amely egy hosszabb száraz időszak utáni első esőzéskor jelentkezik. Nem véletlen, hogy a parfümkészítők is megpróbálják üvegbe zárni ezt az élményt. Ha szereted a friss, zöld, természetes illatokat, amelyek a nyári zápor utáni kertet vagy erdőt idézik, ezt az öt parfümöt érdemes megjegyezned.
5 mennyei parfüm, ami az eső illatát idézi:
- Maison Margiela Replica: When the Rain Stops
Már a parfüm neve – Amikor eláll az eső – is elárulja, milyen hangulatot idéz: pont azt a pillanatot, amikor egy nyári zápor után lassan előbújik a nap. A citrusos jegyek rózsaszirommal, pacsulival és mohával keverednek. Friss, enyhén zöld illat.
- Jo Malone: Wild Bluebell
A nyri eső után virágzó kert illata: a harangvirág, a zöld levelek és a lágy pézsma természetes, friss kompozíciót alkotnak, amely nem túl édes, nem túl nehéz, nem egy hagyományos virágillat, sokkal inkább a friss, tiszta levegőre emlékeztet.
- Issey Miyake: L'Eau d'Issey
Az egyik legismertebb friss parfüm, igazi klasszikus. A lótuszvirág, a frézia, a ciklámen és a világos fás jegyek tiszta, vizes karaktert alkotnak, amely az eső, a víz és a friss nyári levegő hangulatát idézi. Könnyű és visszafogott illat, mintha egy rövid zápor után teljesen felfrissült volna a levegő.
- Diptyque: L'Ombre dans l'Eau
Ha beleszagolsz, pontosan az eső utáni kert illatát érzed: feketeribizli-levél, rózsa és zöld jegyek keverednek benne. Friss, kissé fanyar és nagyon természetes illat. Nedves bokrokat és esőtől csillogó növényeket idéz, nem a klasszikus rózsás parfüm.
- Miller Harris: La Feuille
A francia La Feuille jelentése „a levél”, és a parfüm valóban a zöld növények világát idézi. A levelek, a vetiver és a földes jegyek egy meleg nyári eső utáni erdő vagy park illatára emlékeztetnek. Friss és természetes parfüm, éppenhogy virágos és édeskés, a természetet juttatja eszünkbe.
Ezeket az illatjegyeket keresd, ha imádod az eső illatát
Nem minden friss vagy vizes parfüm idézi fel egy nyári záporok hangulatát. Vannak, amelyek inkább a tengerre, a zuhanyozás utáni tisztaságra vagy a frissen mosott ruhára emlékeztetnek. Ha kifejezetten az eső utáni levegő illatát keresed, érdemes megnézni, milyen illatjegyek szerepelnek a parfümben.
Az ózonos jegyek a zápor utáni friss levegőt idézik, a vetiver földes, zöld karaktert ad, az ibolyalevél pedig a nedves levelekre vagy frissen vágott fűre emlékeztethet. A galbanum intenzív zöld illata a nedves növényzet hangulatát hozza, míg a moha a nyirkos erdőtalaj érzetét adja. Az aquatikus jegyek a vizet és a tiszta levegőt idézik, a pézsma pedig lágy, friss karaktert ad a parfümnek anélkül, hogy túlságosan szappanos lenne. Minél több ilyen illatjegy található egy parfümben, annál nagyobb az esély arra, hogy a frissítő nyári záport juttatja majd eszedbe.
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