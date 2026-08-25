A nyári zápor illata üvegbe zárva: 5 mennyei parfüm, ami az esőt idézi

A petrichor magyarul földszag vagy esőszag, az eső által a száraz talajon keltett, jellegzetes, kellemesen friss és földes illat, amely egy hosszabb száraz időszak utáni első esőzéskor jelentkezik. Nem véletlen, hogy a parfümkészítők is megpróbálják üvegbe zárni ezt az élményt. Ha szereted a friss, zöld, természetes illatokat, amelyek a nyári zápor utáni kertet vagy erdőt idézik, ezt az öt parfümöt érdemes megjegyezned.

Kevés dologra vágyunk jobban mostanában, mint az illatra, amit az eső hoz magával: ez a parfümökben is megtalálható

Forrás: Life.hu/ AI

5 mennyei parfüm, ami az eső illatát idézi:

Maison Margiela Replica: When the Rain Stops

Már a parfüm neve – Amikor eláll az eső – is elárulja, milyen hangulatot idéz: pont azt a pillanatot, amikor egy nyári zápor után lassan előbújik a nap. A citrusos jegyek rózsaszirommal, pacsulival és mohával keverednek. Friss, enyhén zöld illat.

Maison Margiela Replica: When the Rain Stops / Notino, 50 ml, 40.470 Ft

Jo Malone: Wild Bluebell

A nyri eső után virágzó kert illata: a harangvirág, a zöld levelek és a lágy pézsma természetes, friss kompozíciót alkotnak, amely nem túl édes, nem túl nehéz, nem egy hagyományos virágillat, sokkal inkább a friss, tiszta levegőre emlékeztet.

Issey Miyake: L'Eau d'Issey

Az egyik legismertebb friss parfüm, igazi klasszikus. A lótuszvirág, a frézia, a ciklámen és a világos fás jegyek tiszta, vizes karaktert alkotnak, amely az eső, a víz és a friss nyári levegő hangulatát idézi. Könnyű és visszafogott illat, mintha egy rövid zápor után teljesen felfrissült volna a levegő.

Diptyque: L'Ombre dans l'Eau

Ha beleszagolsz, pontosan az eső utáni kert illatát érzed: feketeribizli-levél, rózsa és zöld jegyek keverednek benne. Friss, kissé fanyar és nagyon természetes illat. Nedves bokrokat és esőtől csillogó növényeket idéz, nem a klasszikus rózsás parfüm.

Miller Harris: La Feuille

A francia La Feuille jelentése „a levél”, és a parfüm valóban a zöld növények világát idézi. A levelek, a vetiver és a földes jegyek egy meleg nyári eső utáni erdő vagy park illatára emlékeztetnek. Friss és természetes parfüm, éppenhogy virágos és édeskés, a természetet juttatja eszünkbe.

Ezeket az illatjegyeket keresd, ha imádod az eső illatát

Nem minden friss vagy vizes parfüm idézi fel egy nyári záporok hangulatát. Vannak, amelyek inkább a tengerre, a zuhanyozás utáni tisztaságra vagy a frissen mosott ruhára emlékeztetnek. Ha kifejezetten az eső utáni levegő illatát keresed, érdemes megnézni, milyen illatjegyek szerepelnek a parfümben.