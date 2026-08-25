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brit királyi család Úriemberek Meghan Markle
Horváth Angéla
2026.08.25.
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Harry herceg felesége ismét komoly szerepet kaphat egy sorozatban, évekkel azután, hogy kiszállt a Briliáns elmékből. Már azt is tudni, hogy Meghan Markle melyik produkcióval tárgyal.

Sajtóértesülések szerint a 45 éves Meghan Markle visszatér a színészethez. A hercegné a Netflix Úriemberek című produkciójának harmadik évadáról tárgyal. Úgy tudni, megállapodás egyelőre nem született.

Meghan Markle visszatér a filmvászonra
Meghan Markle visszatér a filmvászonra
Forrás: Instagram

Meghan Markle a sorozat miatt tér vissza Angliába? 

A Guy Ritchie által készített Úriemberek főszerepeiben Theo James és Kaya Scodelario látható. A Netflix már a szeptember 3-án érkező második évad premierje előtt berendelte a harmadik szezont. A Variety augusztus 24-i értesülése szerint az új részek előkészítése már elkezdődött, a forgatókönyveken azonban még dolgoznak. Úgy tudni, Meghan karakterét is mág írják, nem lehet tudni, hány epizódban kap lehetőséget.

Az Úriemberek Angliában játszódik, a sorozatot Nagy-Britanniában forgatják. Azt pletykálják, ez az ajánlat is szerepet játszott abban, hogy Harryék pont mostanra időzítették a visszaköltözésüket Nagy-Britanniába.

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