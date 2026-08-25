Itthon is megállíthatatlanul terjed a trópusi vírusokat terjesztő faj: idegrendszeri gyulladásokat is okoz

A szúnyogcsípés sokáig legfeljebb bosszantó nyári kellemetlenségnek számított: egy viszkető piros folt, amit néhány nap alatt el is felejtünk. Európában azonban az elmúlt években olyan változások zajlottak, amelyek miatt a vérszívó rovarok kérdése egyre inkább közegészségügyi témává vált. Az invazív szúnyogfajok terjedése, a hosszabb és melegebb időszakok, valamint a nemzetközi utazások együttesen megváltoztatták azt a környezetet, amelyben egyes szúnyogok és az általuk terjesztett vírusok jelen lehetnek.

Veszélyes vírusokat terjeszt a tigrisszúnyog.

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Egyre több olyan szúnyogfaj telepszik meg Európában, amely korábban főként melegebb éghajlaton volt jellemző.

A tigrisszúnyog több veszélyes vírus potenciális terjesztője.

A hétköznapi védekezéssel sokat tehetünk azért, hogy kevesebb szúnyog találjon ránk.

Terjed a veszélyes vírust terjesztő szúnyog

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) 2026-os térképe szerint az ázsiai tigrisszúnyog (Aedes albopictus) Magyarország 20 vizsgált közigazgatási egységéből 17-ben már megtelepedett. Ez azonban fontos különbséget jelent: a tigrisszúnyog jelenléte nem egyenlő azzal, hogy ezekben a térségekben trópusi vírusok terjednek. A fertőzés továbbadásához a megfelelő kórokozónak is jelen kell lennie, például egy fertőzött utazón keresztül.

Az ECDC szerint Európában ennek ellenére növekszik a szúnyogok által terjesztett betegségek jelentősége. A szervezet augusztusi közlése szerint 2026-ban augusztus 13-ig kilenc európai országban összesen 429 helyben szerzett nyugat-nílusi vírusfertőzést jelentettek, és a szezon csúcsa általában augusztusra és szeptember elejére esik. Az ázsiai tigrisszúnyog nevét jellegzetes fekete-fehér mintázatáról kapta. Az ECDC szerint a faj a dengue- és a chikungunyavírus ismert vektora, vagyis megfelelő körülmények között képes ezeket a kórokozókat továbbadni.

Az ázsiai tigrisszúnyog elsősorban a dengue- és a chikungunyavírus miatt került a figyelem középpontjába. Ezek a betegségek korábban főként trópusi és szubtrópusi térségekhez kötődtek, ma azonban már Európában is előfordulnak helyi terjedési események. A dengue jellemzően magas lázzal, fejfájással, izom- és ízületi fájdalmakkal, illetve kiütésekkel járhat, de a fertőzés akár tünetmentes is lehet. A chikungunya egyik jellegzetes tünete szintén a láz, amelyhez gyakran kifejezett ízületi fájdalom társul.