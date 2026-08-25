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Itthon is megállíthatatlanul terjed a trópusi vírusokat terjesztő faj: idegrendszeri gyulladásokat is okoz

Shutterstock - Faisal.k
betegség szúnyog vírus
Váradi Melinda
2026.08.25.
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A faj már Magyarország jelentős részén megtelepedett. Jelenléte azért is veszélyes, mert több, korábban elsősorban trópusi területekhez kötött vírus terjesztésére is képes.

A szúnyogcsípés sokáig legfeljebb bosszantó nyári kellemetlenségnek számított: egy viszkető piros folt, amit néhány nap alatt el is felejtünk. Európában azonban az elmúlt években olyan változások zajlottak, amelyek miatt a vérszívó rovarok kérdése egyre inkább közegészségügyi témává vált. Az invazív szúnyogfajok terjedése, a hosszabb és melegebb időszakok, valamint a nemzetközi utazások együttesen megváltoztatták azt a környezetet, amelyben egyes szúnyogok és az általuk terjesztett vírusok jelen lehetnek.

Veszélyes vírusokat terjeszt a tigrisszúnyog
Veszélyes vírusokat terjeszt a tigrisszúnyog.
Forrás: Shutterstock
  • Egyre több olyan szúnyogfaj telepszik meg Európában, amely korábban főként melegebb éghajlaton volt jellemző. 
  • A tigrisszúnyog több veszélyes vírus potenciális terjesztője. 
  • A hétköznapi védekezéssel sokat tehetünk azért, hogy kevesebb szúnyog találjon ránk.

Terjed a veszélyes vírust terjesztő szúnyog

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) 2026-os térképe szerint az ázsiai tigrisszúnyog (Aedes albopictus) Magyarország 20 vizsgált közigazgatási egységéből 17-ben már megtelepedett. Ez azonban fontos különbséget jelent: a tigrisszúnyog jelenléte nem egyenlő azzal, hogy ezekben a térségekben trópusi vírusok terjednek. A fertőzés továbbadásához a megfelelő kórokozónak is jelen kell lennie, például egy fertőzött utazón keresztül. 

Az ECDC szerint Európában ennek ellenére növekszik a szúnyogok által terjesztett betegségek jelentősége. A szervezet augusztusi közlése szerint 2026-ban augusztus 13-ig kilenc európai országban összesen 429 helyben szerzett nyugat-nílusi vírusfertőzést jelentettek, és a szezon csúcsa általában augusztusra és szeptember elejére esik. Az ázsiai tigrisszúnyog nevét jellegzetes fekete-fehér mintázatáról kapta. Az ECDC szerint a faj a dengue- és a chikungunyavírus ismert vektora, vagyis megfelelő körülmények között képes ezeket a kórokozókat továbbadni. 

Az ázsiai tigrisszúnyog elsősorban a dengue- és a chikungunyavírus miatt került a figyelem középpontjába. Ezek a betegségek korábban főként trópusi és szubtrópusi térségekhez kötődtek, ma azonban már Európában is előfordulnak helyi terjedési események. A dengue jellemzően magas lázzal, fejfájással, izom- és ízületi fájdalmakkal, illetve kiütésekkel járhat, de a fertőzés akár tünetmentes is lehet. A chikungunya egyik jellegzetes tünete szintén a láz, amelyhez gyakran kifejezett ízületi fájdalom társul.

Nem minden veszélyes szúnyog által terjesztett vírus kapcsolódik a tigrisszúnyoghoz. A nyugat-nílusi vírus terjesztésében elsősorban a Culex nemzetségbe tartozó szúnyogok játszanak szerepet, amelyek Európában már széles körben jelen vannak. Természetes körforgásában a madaraknak és a szúnyogoknak van fontos szerepük, az ember pedig fertőzött szúnyog csípésével kaphatja el. A legtöbbször tünetmentes vagy enyhe, de ritkán súlyos idegrendszeri megbetegedés, például agyhártya- vagy agyvelőgyulladás is kialakulhat. A vírus ellen jelenleg nincs humán vakcina vagy specifikus antivirális gyógyszeres kezelés

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