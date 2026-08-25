Divatipari merényletnek számít a cipő, amit Andie MacDowell lánya viselt - VIDEÓ viselt a lábán Margaret Qualle

Andie MacDowell lánya, Margaret Qualley Londonban promotálja új, a Kutya csillagkép nevű filmjét, ám a show-t egyértelműen az a cipőnek aligha nevezhető fertelem vitte el, amit a lábára kötött.

Margaret Qualley, Andy McDowell lánya szörnyű cipőt viselt filmjének bemutatóján

Forrás: AFP

Divatipari merényletet viselt a lábán Margaret Qualley

A Chanel ház megosztó darabja úgy néz ki, mintha Tarantino tervezte volna: szinte az egész lábfejet szabadon hagyja, csupán a sarkat takarja..már amennyire! Nézd meg a cipőt videóban!

Ezeket olvastad már?