Divatipari merényletnek számít a cipő, amit Andie MacDowell lánya viselt - VIDEÓ viselt a lábán Margaret Qualle

Margaret Qualley, Andie MacDowell 31 éves lánya Londonban promotálta Ridley Scott új filmjét, a Kutya csillagképet. Az alkalomra pedig meglehetősen különös lábbelit választott.
Andie MacDowell lánya, Margaret Qualley Londonban promotálja új, a Kutya csillagkép nevű filmjét, ám a show-t egyértelműen az a cipőnek aligha nevezhető fertelem vitte el, amit a lábára kötött.
Divatipari merényletet viselt a lábán Margaret Qualley
A Chanel ház megosztó darabja úgy néz ki, mintha Tarantino tervezte volna: szinte az egész lábfejet szabadon hagyja, csupán a sarkat takarja..már amennyire! Nézd meg a cipőt videóban!
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