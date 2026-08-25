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Divatipari merényletnek számít a cipő, amit Andie MacDowell lánya viselt - VIDEÓ viselt a lábán Margaret Qualle

Világsztár Margaret Qualley cipő
Life.hu
2026.08.25.
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Margaret Qualley, Andie MacDowell 31 éves lánya Londonban promotálta Ridley Scott új filmjét, a Kutya csillagképet. Az alkalomra pedig meglehetősen különös lábbelit választott.

Andie MacDowell lánya, Margaret Qualley Londonban promotálja új, a Kutya csillagkép nevű filmjét, ám a show-t egyértelműen az a cipőnek aligha nevezhető fertelem vitte el, amit a lábára kötött.

Margaret Qualley, Andy McDowell lánya szörnyű cipőt viselt filmjének bemutatóján
Margaret Qualley, Andy McDowell lánya szörnyű cipőt viselt filmjének bemutatóján
Forrás: AFP

Divatipari merényletet viselt a lábán Margaret Qualley

A Chanel ház megosztó darabja úgy néz ki, mintha Tarantino tervezte volna: szinte az egész lábfejet szabadon hagyja, csupán a sarkat takarja..már amennyire! Nézd meg a cipőt videóban! 

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