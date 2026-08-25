Összeállhat az ikonikus páros? Zöld utat kapott a Hogyan veszítsünk el egy pasit 10 nap alatt 2

23 év után újabb fejezetet kaphat Andie és Ben szerelmi története, a 2000-es évek egyik legnépszerűbb romantikus vígjátéka, a Hogyan veszítsünk el egy pasit 10 nap alatt. A Paramount ugyanis zöld utat adott a film folytatásának fejlesztéséhez, és bár Kate Hudson és Matthew McConaughey visszatérését egyelőre még nem erősítették meg hivatalosan, a készítők szeretnék újra együtt látni a legendás párost.

A 2003-as romantikus vígjátékban, a Hogyan veszítsünk el egy pasit 10 nap alatt cmű filmben Kate Hudson és Matthew McConaughey egy egymással versengő párost alakítottak, akik saját terveik ellenére végül egymásba szerettek.

Forrás: Michael Gibson/Paramount

Hivatalosan is zöld utat kapott a Hogyan veszítsünk el egy pasit 10 nap alatt folytatása.

A romantikus vígjáték második részéhez egyelőre még nincs meg a hivatalos szereplőgárda, mégis minden jel arra utal, hogy Kate Hudson és Matthew McConaughey ismét a főszereplők bőrébe bújhatnak.

A folytatás ráadásul a színészeknek sem jönne rosszul, hiszen a film már az eredeti szereposztással is hatalmas sikert aratott.

Kate Hudson és Matthew McConaughey visszatérésére is sor kerülhet

Most, hogy a Paramount hivatalosan is zöld utat adott a 2000-es évek egyik legkedveltebb romantikus vígjátékának, a Hogyan veszítsünk el egy pasit 10 nap alatt második részének, mindenkit a főszereplők visszatérése érdekel.

Bár a folytatás jelenleg még korai szakaszban jár, és a forgatókönyvíró, valamint a szereplőgárda is kiválasztásra vár, a készítők úgy tűnik, mégis azt szeretnék, ha Kate Hudson és Matthew McConaughey 23 év után ismét a főszereplők bőrébe bújva térnének vissza a vászonra.

Ez persze nem is véletlen, a páros ugyanis nemcsak a közönséget nyerte meg, hanem anyagilag is nagy sikert aratott: játékukkal az 50 millió dolláros költségvetés mellett világszerte mintegy 180 millió dollárt hoztak a mozikban. A film sikere ráadásul az elmúlt több mint két évtizedben sem kopott meg, így a folytatás a két főszereplő számára is vonzó lehetőségnek ígérkezhet.

A sztárok sem járnának rosszul vele

Bár a második rész hivatalos szereplőgárdája egyelőre még nem állt össze, úgy tűnik, Kate Hudson és Matthew McConaughey sem zárkózna el a folytatástól.

A színészek ráadásul korábban már többször is utaltak arra, hogy szívesen visszatérnének a történethez.

Erről Kate júniusban közzétett bejegyzése is árulkodik: a megosztott képeken Andie és Ben karaktere látható egy New York Knicks-meccsen, amihez azt írta: „Déjà vu”. Ez ugyan önmagában még nem jelentette a folytatás megerősítését, most azonban különösen érdekesnek tűnik a korábbi utalás.

De nemcsak a rajongók és a készítők számára lenne jó üzlet a visszatérés, a színészeknek is megérhetné anyagilag újra magukra ölteni a karakterek szerepét.

Matthew McConaughey számára a Hogyan veszítsünk el egy pasit 10 nap alatt ugyanis messze a legtöbb utólagos bevételt termelő filmje, ráadásul egy korábbi, az Entertainment Weeklynek adott interjújában azt is elárulta, hogy a film a mai napig rendszeresen pénzt hoz számára.