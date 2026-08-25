Kit Harington érkezik Roxfortba – A Harry Potter egyik legnagyobb egoistáját alakítja, de nem ő volt az első kiszemelt

Hatalmas bejelnetés érkezett az HBO-tól a Harry Potter-sorozatról: Kit Harington is csatlakozik a varázsvilághoz, és nem is akárki bőrébe bújik. A legönteltebb professzort, Gilderoy Lockhartot fogja alakítani, de nem ő volt az elős választás a szerepre.

Kit Harington váltja Nicholas Hoult színészt a Harry Potter-sorozatban: ő játssza majd Gilderoy Lockhartot.

Forrás: Arturo Holmes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

A Trónok harca Havas Jonjaként híressé vált színész ismét egy nagy HBO-produkcióban kap szerepet, méghozzá a Harry Potter-sorozatban. Ezúttal tehát kard helyett varázspálcát forgat. Gilderoy Lockhartot alakítja majd, azt a hírességből lett roxforti professzort, aki jobban rajong önmagáért, mint a fanjai érte. Nem a brit színész volt azonban az első, akit kiszemeltek erre a szerepre, eredetileg Nicholas Hoult játszotta volna a karaktert.

Kit Harington Harry Potter világába lép: ő veszi át Gilderoy Lockhart szerepét

Az HBO a BBC-nek erősítette meg, hogy Kit Harington csatlakozik a produkcióhoz. A szerepet korábban Nicholas Hoult kapta, ám időbeosztási problémák miatt nem tud részt venni a második évad forgatásán. A változást a Harry Potter hivatalos Instagram-oldalán is bejelentették:

„Mielőtt elkezdenénk a második évet Roxfortban, történt egy kisebb változás az időbeosztás miatt: Kit Harington lép Gilderoy Lockhart szerepébe.”

A színész nyolc évadon keresztül játszotta Havas Jont a Trónok harcában, emellett az Ipar (Industry) című pénzügyi drámában is szerepel.

A Harry Potter-sorozat második évada A titkok kamráját dolgozza fel

A Harry Potter és a bölcsek köve sorozatadaptációja idén karácsonykor debütál az HBO Maxon. A második évad J. K. Rowling A titkok kamrája című könyvét viszi képernyőre, amely Harry második roxforti tanévét követi.

A fiatal varázslót Dominic McLaughlin alakítja, Ron Weasley szerepében Alastair Stout, Hermione Grangerként pedig Arabella Stanton látható. Albus Dumbledore-t az Oscar-jelölt John Lithgow, Rubeus Hagridot pedig Nick Frost játssza.

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