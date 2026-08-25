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Egészséges étkeztetés zabkása reggeli
Horváth Angéla
2026.08.25.
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Hétköznap reggel gyakran csak egy péksüteményre vagy szendvicsre jut idő? Egy német longevity-szakértő szerint létezik olyan reggeli, amely gyorsan elkészül, tele van értékes tápanyagokkal, és mindössze öt hozzávalóból áll..

Dr. Andrea Caletti, a berlini Aiva Longevity Institut szakértője szerint az egyik legegyszerűbb és legegészségesebb választás reggelire a zabkása.„Ha egészséges reggeliről van szó, a porridge a legjobb és leggyorsabb megoldás” – mondta.

A tökéletes reggeli öt hozzávalóból készül
A tökéletes reggeli öt hozzávalóból készül
Forrás: Shutterstock

A zabpelyhet mandulatejjel érdemes megfőzni, ez így önmagában azonban még nem teljes reggeli. Caletti áfonyát vagy aróniabogyót is javasol mellé a magas C-vitamin-tartalom miatt. A bogyós gyümölcsök antioxidánsokat is tartalmaznak, amelyek a szakértő szerint támogatják az immunrendszert és a bőr egészségét.

Fahéjjal vagy kurkumával tovább gazdagíthatjuk a zabkását. Caletti szerint ezek a fűszerek gyulladáscsökkentő hatásúak és az emésztést is segítik. Egy marék dióféle pedig fehérjével és további értékes tápanyagokkal egészíti ki a reggelit.

Ez az 5 hozzávaló kell a világ legegészségesebb reggelijéhez:

A longevity-szakértő által ajánlott alapváltozathoz mindössze ennyi szükséges:

  • víz vagy növényi tej
  • apró szemű zabpehely
  • diófélék
  • fahéj és/vagy kurkuma
  • bogyós gyümölcsök

A zabpehely sok rostot tartalmaz, ami fontos az emésztés és a jóllakottság szempontjából. Aki még tovább növelné a rostbevitelt, zöldséget is tehet a zabkásába, például cukkinit vagy sárgarépát. Ezek a bélrendszer egészségét is támogatják, és a testsúly szabályozásában is szerepet játszhatnak.

Így készítsd el a zabkását:

Önts vizet vagy növényi tejet egy lábasba, majd add hozzá a zabpelyhet és keverd el. Tegyél bele egy csipet sót, majd főzd egy-két percig. Ezután kapcsold le a tűzhelyet, és hagyd körülbelül öt percig állni. A kész zabkása akkor jó, ha meleg és krémes. Tálaláskor kerülhet rá a bogyós gyümölcs, a dió, a fahéj vagy kurkuma.

A megfőzött keveréket éjszakára a hűtőben lehet hagyni, így reggel már készen vár az overnight oats. Az éjszakai pihentetés során olyan keményítő is képződik, amely különösen hosszan tartó teltségérzetet adhat.

Dr. Caletti arra is felhívta a figyelmet, hogy az egészséges táplálkozás természetesen nem egyetlen jó reggelin múlik.

„A változatos, a szivárvány színeit követő étrend, amely növényi és állati eredetű élelmiszereket – vagy ezek vegán alternatíváit – egyaránt tartalmaz, minden szükséges tápanyaggal ellátja a szervezetet” – mondta.

A szakértő szerint a szénhidrátokat sem kell ellenségként kezelni.

„A legújabb kutatások arra utalnak, hogy a szénhidrátoknak helyük van a kiegyensúlyozott étrendben, sőt, akár fontosabbak is lehetnek, mint a fehérjék” – magyarázta.

Caletti végül az időszakos böjtöt is megemlíti: szerinte a böjti periódusok beiktatása segítheti a testsúly szabályozását és hosszabb távon az egészség megőrzését is.

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