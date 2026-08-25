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Vérhold borítja be az eget: Magyarországról is látható lesz a különleges jelenség

123rf.com -
égbolt holdfogyatkozás vérhold
Nagy Anna
2026.08.25.
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Érdemes lesz korán felkelni pénteken, mert különleges égi jelenséget figyelhetünk meg Magyarországról. Az augusztus 28-i holdfogyatkozás során a Hold mintegy 90 százalékát boríthatja be a Föld árnyéka, ez eredményezi az úgynevezett vérholdat.

Augusztus utolsó péntekének hajnalán a Hold látványosan elsötétedik, sőt vöröses, bronzos árnyalatot is ölthet. A holdfogyatkozás részleges lesz, ám olyan jelentős mértékű, hogy a látvány könnyen a teljes fogyatkozások idején megfigyelhető vérholdat idézheti.

Jön a vérhold: augusztus 28-án hajnalban holdfogyatkozást figyelhetünk meg.
Jön a vérhold: augusztus 28-án hajnalban holdfogyatkozást figyelhetünk meg.
Forrás: 123rf.com

Mi a holdfogyatkozás, és mitől válhat vörössé a Hold?

Holdfogyatkozás akkor következik be, amikor a Hold a Föld árnyékába kerül. Részleges fogyatkozásnál égi kísérőnknek csak egy része halad át a Föld sötétebb, központi árnyékán, ezért úgy tűnhet, mintha egyre nagyobb darabot „harapnának ki” belőle.

Az árnyékba merülő terület vöröses vagy bronzos színt is kaphat. Ennek oka, hogy a Föld légkörén áthaladó napfényből elsősorban a vöröses árnyalatok jutnak el a Hold felszínére. Ez teremti meg a látványos vérhold hatását.

A holdfogyatkozás határa Budapestről nézve 90 százalék körül lesz

A félárnyékos szakasz már 3:23 körül elkezdődik, a látványosabb részleges fázis pedig hajnalban bontakozik ki. Budapestről körülbelül 5:58-kor láthatjuk a legnagyobb, mintegy 90 százalékos fázist, mielőtt a Hold nagyjából 6:01-kor eltűnik a horizont alatt.

A vérholdfogyatkozás hatása vizuálisan éppen az utolsó időszakban lehet a legdrámaibb: a Hold már nagyon alacsonyan jár, miközben szinte teljes felületét elfoglalja a Föld árnyéka.

Innen érdemes figyelni a vérholdat

Budapesten olyan helyet érdemes választani, ahonnan teljesen szabad a nyugat-délnyugati horizont. Egy magasabb pont vagy akadálymentes, nyílt terület ideális lehet, mert a Hold a leglátványosabb fázis idején már közvetlenül a horizont felett jár.

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