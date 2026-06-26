Ana de Armas ledobta ruháját − Így fest a medence partján Tom Cruise exe

A kubai származású színésznő a barátaival nyaralt, a pihenésre pedig két kutyáját, Elvist és Salsát is magával vitte. Nem lehet nem észrevenni, hogy Ana de Armas csak úgy ragyog.

Ana De Armas megmutatta tökéletes testét.

Forrás: TIDLA-15

Ana de Armas igazi bombázó

Odavannak a rajongók Ana de Armas friss fotóiért van most oda az Instagram népe. Nem is csoda, a bombanő kiskutyával mindig nyerő kombináció, így most ez a kép is csak úgy vonzza a lájkokat. Az már csak hab a tortán, hogy Ana új, a barátnőjével közös, új szívecske tetoválását is megmutatta.

Elmondta, hogyan tartja magát formában

A 38 éves színésznő a Vogue UK-nek elmondta, tónusos testének megőrzése az akciófilmekben való szereplései miatt is nagyon fontos: bokszol és lövészeti gyakoratokra is jár. Hozzátette, többféle edzést végez, hogy ne unjon rá egyikre se. Tom Cruise exének étrendje azonban nem szigorú, és nem is diétázik különösebben. „Általában azt csinálom, ami boldoggá tesz, és az étel igazán boldoggá tesz!” − árulta el.

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