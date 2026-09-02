Házasság első látásra: az utolsó percben mondott nemet bőgőmasina férjjelöltjének az ara − Videó

Hiába készült lelkesen az esküvőjére, az oltár előtt kikosarazta a Házasság első látásra menyasszonya, Juci a vőlegényt.

Házasság első látásra: Juci és Ján sztorija nem lett happy end.

Forrás: TV2

A Házasság első látásra történetében elhangzott az első oltár előtti nem

Rossz hangulattal állt oltár elé a Házasság első látásta Jánja, akinek egy rokona vagy barátja sem jelent meg az esküvő helyszínén. Már a menyasszony násznépével megosztotta kétségeit és leszögezte, hogy ha nemet mond, az nem Juci miatt van, hanem ő nem érzi magát mentálisan stabilnak. Az csak hab volt a tortán, hogy kiderült, Jánnak már van első két házasságából három gyereke, és nem is valószínű, hogy szeretne újabbat, a negyvenes éveiben járó Juci pedig a lehető leghamarabb anyává válna. Ezen a ponton már a menyasszony családja és barátai is azért drukkoltak, hogy Juci ne menjen bele a házasságba, és így is lett. Páli Judit végül a határozott visszautasítás mellett döntött: „Nem ellened szól. Egy csepp kétely sincs bennem, hogy ez volt a helyes döntés” − mondta, amit Ján tökéletesen megértett: „Egyértelmű volt a nem, mert érezte a bizonytalanságot rajtam. Nőként a legjobb döntést tudta hozni” – fogalmazott a Házasság első látásra kamerái előtt.

A lagzit azért megtartották

Bár a menyasszony elkeseredett, hogy ilyen balul sült el a nagy napja, amire lelkesen készült, úgy döntött, a bulit nem fújja le, sőt, még a kikosarazott vőlegényt is táncba vitte, sőt, barátnői rosszállása ellenére kijelentette, hogy úgy látja, Ján jó ember.

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