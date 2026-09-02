Kiszivárgott Meghan Markle őrült követeléslistája: ilyen otthont akar és nem adja alább

Még alig egy hete, hogy 6 év után Harry herceg és családja visszaköltözött az Egyesült Királyságba, Meghan Marklenek máris határozott elképzelései vannak új otthonukkal kapcsolatban.

Harry herceg és Meghan Markle 6 év után költözött vissza az Egyesült Királyságba, ahol jelenleg új ingatlanuk megvásárlását is tervezik.

Forrás: Northfoto

Még alig egy hete, hogy Harry herceg és családja visszatért Angliába, máris új otthonuk megvásárlását tervezik.

Meghan Markle-nek ráadásul határozott elképzelései vannak arról, milyen legyen leendő brit otthonuk, sőt állítólag már a kívánságlistáját is összeállította.

Bár a hírek szerint kaliforniai házuktól sem válnának meg, amerikai ingatlanosok szerint elképzelhető, hogy mégis piacra kerül a montecitói birtok.

Meghan Markle nem elégszik meg akármivel

Bár Harry herceg és Meghan Markle egyelőre csak ideiglenesen rendezkedett be egy családi barát Cotswolds szélén fekvő birtokán, úgy tűnik, nem terveznek sokáig ott maradni. Egy, az Expressnek nyilatkozó forrás szerint Meghan ráadásul már össze is állította a kiszemelt brit otthonnal kapcsolatos követeléslistáját, és igencsak magasra tette a mércét.

A sussexi hercegné állítólag kilenc hálószobát és egy filmstúdiót is szeretne az új házba, hogy az Egyesült Királyságból is tovább működtethesse As Ever nevű márkáját, amely jelenleg egyébként még nem is szállít Nagy-Britanniába.

Meghan mellett azonban Harrynek is megvannak a maga elképzelései, bár ő elsősorban nem a ház méretére, hanem a környezetre helyezné a hangsúlyt. A forrás szerint azt szeretné, hogy gyermekeik természetközeli, szabadtéri és sportos életet élhessenek, ezért hatalmas, elzárt birtokot keres, ahol nincsenek turistautak, ráadásul családja a kíváncsi tekintetektől is távol maradhat.

Ha a pár elképzelései megvalósulnak, a kilenc hálószoba pontosan megegyezne a kaliforniai Montecitóban található, mintegy 15 millió dollárt érő házuk szobaszámával, bár a páros állítólag ezt az ingatlant sem tervezi eladni. Így hamarosan akár három otthonuk is lehet: a montecitói ház, a 6,2 millió font értékű portugáliai nyaraló, valamint az új brit rezidencia.

Költözésük az USA-ban is pletyka tárgya

Bár a pénz állítólag nem jelent gondot a sussexi házaspárnak, és a hírek szerint kaliforniai otthonuktól sem szeretnének megválni, az Egyesült Államokban nem mindenki ért egyet ezzel. Egy Santa Barbara környéki, luxusingatlanokkal foglalkozó szakember a New York Postnak adott nyilatkozatában azonban megosztotta, hogy már hallani lehetett arról, hogy Harry és Meghan csendben válna meg a montecitói birtoktól.

Ezt Jason Streatfeild, a Douglas Elliman ingatlanügynöke is alátámasztotta, aki szerint az ingatlant akár már meg is mutathatták néhány komoly érdeklődőnek.

Úgy véli, egy ilyen értékes házra minden környékbeli ingatlanos örömmel lecsapna, és az sem lenne meglepő, ha az eladás teljesen a nyilvánosság kizárásával zajlana.