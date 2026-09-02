Jobb, mint a bolti, és fillérekből megvan: így készül a vaj házilag mindössze 2 hozzávalóból

A minőségi vaj egyre komolyabb tétel lehet a bevásárlásnál, pedig otthon is meglepően egyszerűen elkészíthetjük. A vaj házilag tejszínből és – ha sósan szeretjük – egy csipet tengeri sóból áll, az eredmény pedig friss, krémes és a bolti változatokkal is simán felveszi a versenyt.

A vaj házilag egyszerűen elkészíthető.

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A vaj készítése otthon egyszerűbb, mint gondolnád

A vaj készítése otthon egy 300 ml-es adag magas zsírtartalmú habtejszínnel kezdődik. Öntsük robotgépbe, majd közepes fokozaton kezdjük el habosítani. Először lágy, majd kemény habot kapunk, de itt még nem szabad megállni.

Nagyjából 7 perc után a massza kettéválik: megjelenik a szilárd vaj és a folyékony író. Utóbbit szűrjük le – kidobni nem érdemes, palacsintához vagy akár csirke bundázásához is felhasználható.

Ettől lesz igazán finom a vaj házilag

A vajból alaposan nyomkodjuk ki a folyadékot, majd tegyük jéghideg vízbe, és mossuk át többször, amíg a víz tiszta nem marad. Ez nem felesleges pluszlépés: a visszamaradó író miatt a vaj hamarabb megromolhat.

Ezután jöhet egy csipet tengeri só, de akár fokhagymával vagy paprikával is ízesíthetjük. A kész vajat sütőpapírba csomagolva tegyük hűtőbe. Friss, krémes és pontosan tudjuk, mi került bele – ráadásul az elkészítése olyan egyszerű, hogy könnyen a heti rutin részévé válhat – írja az Express.

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