Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. szept. 1., kedd Egon, Egyed

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
kínos helyzet

A Dallas Samanthája meztelenül került megalázó helyzetbe: a 85 éves Linda Gray őszintén mesélt róla

Northfoto/Faye Sadou/MediaPunch - Faye Sadou
kínos helyzet dallas Linda Gray
Váradi Melinda
2026.09.01.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Pályafutása egyik legkellemetlenebb élménye volt, amikor egy színpadi jelenet közben meztelenül maradt egyedül a színpadon. A Dallas Samanthájaként világhírűvé vált Linda Gray most egy podcastban idézte fel a történteket.

Linda Gray nevét a legtöbben a Dallas című sorozatból ismerik, amelyben Samantha Ewing karakterét alakította. A színésznő azonban már jóval korábban kapcsolatba került egy másik legendás produkcióval: modellként szerepelt az 1967-es A diploma (The Graduate) című film plakátján is. A kultikus alkotás főszerepét Dustin Hoffman játszotta, a legendás Mrs. Robinsont pedig Anne Bancroft alakította. Most a People magazinnak mesélt élete egyik legmegalázóbb szituációjáról.

A Dallas egykori Samanthája, Linda Gray megalázó pillanatról mesélt.
A Dallas egykori Samanthája, Linda Gray megalázó pillanatról mesélt.
Forrás: Northfoto
  • Linda Gray pályafutásának egyik legkínosabb pillanatát idézte fel. 
  • Egy ikonikus szerep miatt vállalta el a merész színpadi jelenetet. 
  • Az előadás közben váratlan fordulat borította fel a forgatókönyvet.

A Linda Gray kínos pillanatról mesélt: meztelenül maradt a színpadon

A 85 éves színésznő a Celebrity Drop podcastban mesélt arról, hogy a meztelen jelenet már a próbák alatt is rendkívül megterhelő volt számára. Kezdetben még egy törölközővel takarhatta magát, ám a főpróba előtt közölték vele, hogy erre sem lesz lehetőség. Ennek oka a színpadtechnika volt: a világítást ugyanis csak akkor tudták megfelelően beállítani, ha Gray a jelenetben valóban úgy állt a színpadon, ahogyan majd az előadásokon is fog. A színésznő számára ez érthetően óriási feszültséget jelentett, hiszen a színpadon egy teljes közönség előtt kellett vállalnia egy rendkívül kiszolgáltatott helyzetet. A legkellemetlenebb pillanat azonban még hátravolt.

A People magazin beszámolója szerint a jelenet pontosan megtervezett koreográfia szerint zajlott volna. El kellett mondania a szövegét, majd a színpadi férjét alakító kollégájának be kellett lépnie, és folytatniuk kellett volna a jelenetet. Csakhogy az egyik előadáson a férfi színész nem jelent meg időben. Gray elmondta a belépésére szolgáló szöveget, majd várt. A kollégája azonban továbbra sem érkezett. A színésznő pedig ott maradt a színpadon, meztelenül, miközben a jelenetnek egyáltalán nem így kellett volna folytatódnia.

Linda Gray végül természetesen kibírta a kellemetlen pillanatot, a történet pedig évtizedekkel később is olyan emlék maradt számára, amelyet nem felejtett el. A színpadon azonban pontosan az ilyen kiszámíthatatlan pillanatok mutatják meg, milyen nagy profizmust igényel a színészi munka: akkor is folytatni kell az előadást, amikor minden egészen másképp alakul, mint ahogy azt előre eltervezték.

Ezek is érdekelhetnek még:

Linda Gray így temette el a fiát: a búcsú különleges módját választotta

Linda Gray 2020-ban veszítette el elsőszülött gyermekét. Jeff 56 éves volt, televíziós producerként és rendezőként dolgozott, hosszabb ideje küzdött leukémiával. A 85 éves színésznő korábban úgy fogalmazott, egy gyermek elvesztése olyan felfoghatatlan tragédia, amelyet soha nem lehet feldolgozni.

Ő volt a Dallas dögös Lucy Ewingja: 67 évesen ilyen csinos Charlene Tilton

Emlékszel a Dallasból Lucy Ewingra? A szőke szépséget játszó Charlene Tilton ma már kétszeres nagymama, de ez nem azt jelenti, hogy már teljesen nyugdíjba vonult volna.

Emlékszel a Dallas Bobbyjára? Patrick Duffy fiai ugyanolyan jóképűek, mint apjuk volt fiatalon – FOTÓ

Patrick Duffy fiai felnőttek! A Dallas sztárjának gyerekei pont olyan jóképűek, mint az apjuk volt fiatalon.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu