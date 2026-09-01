A Dallas Samanthája meztelenül került megalázó helyzetbe: a 85 éves Linda Gray őszintén mesélt róla

Linda Gray nevét a legtöbben a Dallas című sorozatból ismerik, amelyben Samantha Ewing karakterét alakította. A színésznő azonban már jóval korábban kapcsolatba került egy másik legendás produkcióval: modellként szerepelt az 1967-es A diploma (The Graduate) című film plakátján is. A kultikus alkotás főszerepét Dustin Hoffman játszotta, a legendás Mrs. Robinsont pedig Anne Bancroft alakította. Most a People magazinnak mesélt élete egyik legmegalázóbb szituációjáról.

A Dallas egykori Samanthája, Linda Gray megalázó pillanatról mesélt.

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Linda Gray pályafutásának egyik legkínosabb pillanatát idézte fel.

Egy ikonikus szerep miatt vállalta el a merész színpadi jelenetet.

Az előadás közben váratlan fordulat borította fel a forgatókönyvet.

A Linda Gray kínos pillanatról mesélt: meztelenül maradt a színpadon

A 85 éves színésznő a Celebrity Drop podcastban mesélt arról, hogy a meztelen jelenet már a próbák alatt is rendkívül megterhelő volt számára. Kezdetben még egy törölközővel takarhatta magát, ám a főpróba előtt közölték vele, hogy erre sem lesz lehetőség. Ennek oka a színpadtechnika volt: a világítást ugyanis csak akkor tudták megfelelően beállítani, ha Gray a jelenetben valóban úgy állt a színpadon, ahogyan majd az előadásokon is fog. A színésznő számára ez érthetően óriási feszültséget jelentett, hiszen a színpadon egy teljes közönség előtt kellett vállalnia egy rendkívül kiszolgáltatott helyzetet. A legkellemetlenebb pillanat azonban még hátravolt.

A People magazin beszámolója szerint a jelenet pontosan megtervezett koreográfia szerint zajlott volna. El kellett mondania a szövegét, majd a színpadi férjét alakító kollégájának be kellett lépnie, és folytatniuk kellett volna a jelenetet. Csakhogy az egyik előadáson a férfi színész nem jelent meg időben. Gray elmondta a belépésére szolgáló szöveget, majd várt. A kollégája azonban továbbra sem érkezett. A színésznő pedig ott maradt a színpadon, meztelenül, miközben a jelenetnek egyáltalán nem így kellett volna folytatódnia.

Linda Gray végül természetesen kibírta a kellemetlen pillanatot, a történet pedig évtizedekkel később is olyan emlék maradt számára, amelyet nem felejtett el. A színpadon azonban pontosan az ilyen kiszámíthatatlan pillanatok mutatják meg, milyen nagy profizmust igényel a színészi munka: akkor is folytatni kell az előadást, amikor minden egészen másképp alakul, mint ahogy azt előre eltervezték.