Bud Spencer 33 éves unokája igazi izompacsirta: Carlo nagyon hasonlít a nagyapjára - GALÉRIA

Carlo különösen szoros kapcsolatban állt nagyapjával, akire példaképként is tekintett. Bud Spencer is sikeres sportló volt, vízilabdázóként több alkalommal is játszott a magyar válogatott ellen. Carlo szintén a sport mellett kötelezte el magát. MMA-bajnok lett, emellett saját sportiskolát működtet, ahol harcművészeteket tanít.

Carlo Pedersoli Jr, Bud Spencer unokája

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Bud Spencer unokája nemcsak a sport miatt tekint példaképként a nagyapjára

Carlo szerint Bud Spencerrel szinte bármilyen témáról lehetett beszélgetni, és rengeteget tanult tőle. A nagyapjától kapott egyik legfontosabb útravalónak azt tartja, hogy egy kudarc után fel kell tudni állni és tovább kell menni. Ez a szemlélet az MMA-ban is különösen fontos, hiszen a fizikai felkészültség mellett kitartásra és mentális erőre is szükség van.

Bud Spencer és felesége, Maria Amato még tinédzserként ismerkedtek meg, 1960-ban házasodtak össze, és 56 évig éltek házasságban. Három gyermekük született: Giuseppe, Christine és Diamante.

Carlo nagyon hasonlít a nagyapjára, Bud Spencerre

Forrás: NORTHFOTO

Elsőszülött fiuk, Giuseppe korábban filmproducerként dolgozott, később pedig két fiával, Alessandróval és Carlo Jr.-ral közös vállalkozásba kezdett. Bud Spencer nevével hagymásbab-konzervet dobtak piacra, utalva a színész filmjeiből jól ismert ételre. A családi recept alapján készülő termék Magyarországon is kapható, és Bud Spencer nevét viselő sör is készült már.

A színész két lánya, Christine és Diamante is őrzi Bud Spencer emlékét. Christine korábban arról mesélt, hogy apjuk a forgatások miatt gyakran volt távol otthonról, mégis fantasztikus édesapának tartotta, rengeteg szép emléket őriznek róla.

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