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Salma Hayek 60 éves: így lett a mexikói kislányból Hollywood egyik legnagyobb sztárja – Galéria

Nicolas Genin/ABACAPRESS.COM/Northfoto - Genin Nicolas
karrier Hollywood Salma Hayek
Nagy Anna
2026.09.02.
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Mexikóból indult, Hollywood egyik legismertebb latin-amerikai színésznője lett. Salma Hayek 60 éves, de elnézve a színésznőt, ezt még mindig nehéz elhinni. Tehetségéhez soha nem férhetett kétség, ám azt sem lehet szó nélkül hagyni, hogy hatvanévesen is elképesztő bombázó.

Hat évtized, számtalan emlékezetes filmszerep és egy olyan karrier, amelynek felépítéséhez nem volt elég a szépség. Salma Hayek a kilencvenes évek elején úgy érkezett Los Angelesbe, hogy Mexikóban már sztárnak számított, Hollywoodban azonban szinte mindent elölről kellett kezdenie. Végül nemcsak áttörte az előtte álló falakat, hanem az álomgyár egyik legkarakteresebb színésznőjévé vált.

September 8, 2024, Toronto, On, Canada: Salma Hayek arrives on the red carpet for the premiere of 'Without Blood' at TIFF Lightbox, during the Toronto International Film Festival, in Toronto, on Sunday, Sept. 8, 2024. (Credit Image: Â© Cole Burston/The Canadian Press via ZUMA Press)
Salma Hayek 60 éves lett.
Forrás: Canadian Press via ZUMA Press
  • Salma Hayek Mexikóban született, és egy sikeres telenovella után Hollywood meghódítását tűzte ki célul.
  • A Desperado hozta meg számára a nemzetközi áttörést, a Frida pedig Oscar-jelölésig repítette.
  • Színészi karrierje mellett producerként és a nők jogainak elkötelezett támogatójaként is nevet szerzett.
  • François-Henri Pinault francia üzletemberrel 2009 óta házasok, közös lányuk, Valentina 2007-ben született.

Salma Hayek fiatalon már Mexikó egyik legnagyobb sztárja volt

Salma Hayek 1966. szeptember 2-án született a mexikói Coatzacoalcosban. Már fiatalon színészi karrierről álmodott, az első hatalmas sikert pedig az 1989-es Teresa című telenovella hozta meg számára. Bár hazájában ünnepelt sztár lett, ennél többre vágyott: 1991-ben Los Angelesbe költözött, ahol nyelvi nehézségekkel és a latin-amerikai színészekkel kapcsolatos hollywoodi sztereotípiákkal is meg kellett küzdenie.

Az igazi áttörés 1995-ben érkezett el. A Desperadóban Antonio Banderas oldalán játszott, egy évvel később pedig az Alkonyattól pirkadatig Santanico Pandemoniumjaként – és persze az azóta legendássá vált kígyós tánccal – végleg beírta magát a popkultúrába.

A Salma Hayek-filmek közül a Frida hozta meg a legnagyobb szakmai sikert

Salma Hayek azonban nem elégedett meg azzal, hogy Hollywood egzotikus szépségként tekintsen rá. Producerként éveken át küzdött a Frida megvalósításáért, majd 2002-ben ő alakította Frida Kahlót is. Az alakításért a legjobb női főszereplőnek járó Oscar-díjra jelölték.

A Salma Hayek-filmek listája azóta a vígjátékoktól az akciófilmeken át a szuperhősmozikig terjed: szerepelt többek között a Dogmában, a Bandidasban, a Nagyfiúkban, A Gucci-házban és a Marvel Örökkévalók című filmjében is. 2021-ben csillagot kapott a Hollywoodi Hírességek Sétányán.

Salma Hayek férje és lánya is fontos része az életének

A magánéletben hosszú ideje ugyanaz a férfi áll mellette: Salma Hayek férje, François-Henri Pinault francia üzletember, akivel 2009-ben házasodtak össze: a színésznőt a családja rángatta el az esküvőre. Salma Hayek lánya, Valentina Paloma Pinault 2007-ben született.

A színésznő eközben producerként és aktivistaként is dolgozik, különösen fontos számára a nők jogainak támogatása és a családon belüli erőszak elleni fellépés.

Venice, Italy: Gala dinner at the Pinault family's Giorgio Cini Foundation. Pictured: Salma Hayek, FranÃ§ois-Henri Pinault, Mathilde Pinault (right), and Valentina Paloma Pinault (left) (Credit Image: © Matteo Chinellato/IPA via ZUMA Press)
Salma Hayek lányával, Valentinával (bal oldal) és férjével, François-Henri Pinault-val, valamint mostohalányával, Mathilde Pinault-val.
Forrás: Matteo Chinellato/IPA via ZUMA Press/Northfoto

Salma Hayek 60 éves – és még mindig lehengerlően néz ki

A hatvanadik születésnap jó alkalom arra is, hogy végignézzük, mennyit változott Salma Hayek fiatalon készült első fotói óta. A válasz: természetesen sokat – mégis alig valamit. A dögös Desperado-sztárból mára magabiztos, sikeres hollywoodi ikon lett, aki 60 évesen is rendszeresen bebizonyítja, hogy a szexiségnek nincs lejárati ideje.

Salma Hayek 60 éves, de esze ágában sincs lassítani – és ha végignézzük az elmúlt évtizedeiről készült fotókat, azt is nehéz lenne vitatni, hogy még mindig Hollywood egyik legnagyobb bombázója.

Kattints a képre a Salma Hayek életéről és filmszerepeiről készült galériához!

Salma Hayek 8 hónaposan: egy jómódú családba született Mexikóban.
Salma Hayek a Desperado című 1995-ös filmben.
1996-ban Salma Hayek az Alkonyattól pirkadatig című filmben is nagyot alakított.
Salma Hayek 1997-ben Matthew Perryvel szerepelt a Bolond szél fúj című vígjátékban.
1999-ben Salma Hayek a Dogma című vígjátékban szerepelt.
Salma Hayek 2002-ben a Frida című film főszereplője lett, ami Oscar-jelölést hozott neki.
2003-ban Salma Hayek a Desperado folytatásában, a Volt egyszer egy Mexikó című filmben.
2006-ban Penelope Cruzzal szerepelt a Bandidasban.
Közben megszületett Salma Hayek kislánya, Valentina 2007-ben, a képen már 1 éves.
Salma Hayek 2013-ban a Nagyfiúk című vígjátékban Adam Sandlerrel.
Salma Hayek 2021-ben a Sokkal több mint testőr 2. részében.
2021-ben Salma Hayek a Gucci-házban is szerpelt.
Salma Hayek és lánya, Valentina 2023-ban a Vanity Fair Oscar-bulin.
Salma Hayek és férje, Francois-Henri Pinault 2026-ban.
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Salma Hayek 8 hónaposan: egy jómódú családba született Mexikóban.
Profimedia

Salma Hayek híres tánca az Alkonyattól pirkadatig című filmben:

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