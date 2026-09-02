Salma Hayek 60 éves: így lett a mexikói kislányból Hollywood egyik legnagyobb sztárja – Galéria

Hat évtized, számtalan emlékezetes filmszerep és egy olyan karrier, amelynek felépítéséhez nem volt elég a szépség. Salma Hayek a kilencvenes évek elején úgy érkezett Los Angelesbe, hogy Mexikóban már sztárnak számított, Hollywoodban azonban szinte mindent elölről kellett kezdenie. Végül nemcsak áttörte az előtte álló falakat, hanem az álomgyár egyik legkarakteresebb színésznőjévé vált.

Salma Hayek 60 éves lett.

Forrás: Canadian Press via ZUMA Press

Salma Hayek Mexikóban született, és egy sikeres telenovella után Hollywood meghódítását tűzte ki célul.

A Desperado hozta meg számára a nemzetközi áttörést, a Frida pedig Oscar-jelölésig repítette.

Színészi karrierje mellett producerként és a nők jogainak elkötelezett támogatójaként is nevet szerzett.

François-Henri Pinault francia üzletemberrel 2009 óta házasok, közös lányuk, Valentina 2007-ben született.

Salma Hayek fiatalon már Mexikó egyik legnagyobb sztárja volt

Salma Hayek 1966. szeptember 2-án született a mexikói Coatzacoalcosban. Már fiatalon színészi karrierről álmodott, az első hatalmas sikert pedig az 1989-es Teresa című telenovella hozta meg számára. Bár hazájában ünnepelt sztár lett, ennél többre vágyott: 1991-ben Los Angelesbe költözött, ahol nyelvi nehézségekkel és a latin-amerikai színészekkel kapcsolatos hollywoodi sztereotípiákkal is meg kellett küzdenie.

Az igazi áttörés 1995-ben érkezett el. A Desperadóban Antonio Banderas oldalán játszott, egy évvel később pedig az Alkonyattól pirkadatig Santanico Pandemoniumjaként – és persze az azóta legendássá vált kígyós tánccal – végleg beírta magát a popkultúrába.

A Salma Hayek-filmek közül a Frida hozta meg a legnagyobb szakmai sikert

Salma Hayek azonban nem elégedett meg azzal, hogy Hollywood egzotikus szépségként tekintsen rá. Producerként éveken át küzdött a Frida megvalósításáért, majd 2002-ben ő alakította Frida Kahlót is. Az alakításért a legjobb női főszereplőnek járó Oscar-díjra jelölték.

A Salma Hayek-filmek listája azóta a vígjátékoktól az akciófilmeken át a szuperhősmozikig terjed: szerepelt többek között a Dogmában, a Bandidasban, a Nagyfiúkban, A Gucci-házban és a Marvel Örökkévalók című filmjében is. 2021-ben csillagot kapott a Hollywoodi Hírességek Sétányán.