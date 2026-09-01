Figyelmeztet a gyógyszerész: ezt az egy pirulát sose vedd be repülés előtt

A hosszú repülőút előtt sokan egyetlen dolgot szeretnének, hogy minél többet tudjanak aludni, és kipihenten érkezzenek meg úti céljukhoz. Egy gyógyszerész szerint azonban egy bizonyos tabletta bevétele könnyen többet árthat, mint amennyit használ, különösen akkor, ha több órát töltünk mozdulatlanul a levegőben.

A gyógyszerész szerint egy szemmaszk vagy zajszűrős fejhallgató használatával még a repülőgépen is megteremthetjük a nyugodt pihenés feltételeit.

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Sokan pirulákkal próbálják elősegíteni a pihentető alvást a repülőn, egy gyógyszerész szerint azonban ez egyáltalán nem éri meg.

Amellett, hogy leszállás után akár még fáradtabbak és zavartabbak lehetünk, a magasban a gyógyszer hatása is felerősödhet, ami komoly mellékhatásokat okozhat.

Ha mégis pihentető alvásra vágysz, mutatjuk, hogyan érheted el egyszerűen!

A gyógyszerész szerint repülés előtt ezt ne vegyük be

Sokan altatót vesznek be repülés előtt a kipihentség elérése és a jetlag elkerülése miatt, Seema Khatri, a Roseway Labs gyógyszerésze szerint azonban ennek komoly kockázata is lehet. Bár elsőre jó ötletnek tűnhet egy tablettával bebiztosítani a nyugodt alvást, a szakértő szerint a gyógyszer által előidézett pihenés korántsem olyan frissítő, mint az alvás. Sőt, mire leszállunk, könnyen éppen az ellenkezőjét érhetjük el, hisz ahelyett, hogy kipihenten érkeznénk, kábának, zavartnak és még fáradtabbnak érezhetjük magunkat:

Az emberek azt képzelik, hogy ha bevesznek egy altatót, akkor felfrissülve ébrednek majd fel az úti céljukon. A gyógyszer által előidézett alvás azonban nem ugyanaz, mint a természetes, pihentető alvás, a repülőgépen pedig akár még kábábbnak és jetlageltesebbnek is érezhetjük magunkat tőle.

A kockázat azonban nem merül ki a kellemetlen mellékhatásokban. Mivel a repülőn eleve hosszú órákat töltünk szinte mozdulatlanul, az altató miatt pedig még kevésbé érezhetünk késztetést a mozgásra, ez a vérkeringésünkre is könnyen kihathat növelve a mélyvénás trombózis kockázatát.

A kabin körülményei ráadásul tovább erősíthetik a gyógyszer hatását.

Mivel a magasban alacsonyabb az oxigénszint, ezért a nyugtató hatású készítmények egyeseknél fokozott álmosságot, zavartságot, sőt légzési nehézséget is okozhatnak. Különösen az idősebb utazóknak, illetve a légzőszervi vagy keringési problémákkal élőknek érdemes óvatosnak lenniük, mert náluk erőteljesebb lehet a hatás.