Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. szept. 1., kedd Egon, Egyed

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
jetlag

Figyelmeztet a gyógyszerész: ezt az egy pirulát sose vedd be repülés előtt

123rf.com -
jetlag mellékhatás gyógyszer repülés
Klusovszki Kíra
2026.09.01.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
A repülőgépen alvás sokak számára nem egyszerű, ezért vannak, akik különféle pirulákkal próbálják megkönnyíteni a pihenést. Egy gyógyszerész szerint azonban van egy tabletta, amelyet semmiképp sem ajánlott felszállás előtt bevenni.

A hosszú repülőút előtt sokan egyetlen dolgot szeretnének, hogy minél többet tudjanak aludni, és kipihenten érkezzenek meg úti céljukhoz. Egy gyógyszerész szerint azonban egy bizonyos tabletta bevétele könnyen többet árthat, mint amennyit használ, különösen akkor, ha több órát töltünk mozdulatlanul a levegőben. 

A gyógyszerész szerint a szemmaszk és fülhallgató használata is segíthet a pihenésünkben repülés közben.
A gyógyszerész szerint egy szemmaszk vagy zajszűrős fejhallgató használatával még a repülőgépen is megteremthetjük a nyugodt pihenés feltételeit.
Forrás: Shutterstock
  • Sokan pirulákkal próbálják elősegíteni a pihentető alvást a repülőn, egy gyógyszerész szerint azonban ez egyáltalán nem éri meg.
  • Amellett, hogy leszállás után akár még fáradtabbak és zavartabbak lehetünk, a magasban a gyógyszer hatása is felerősödhet, ami komoly mellékhatásokat okozhat.
  • Ha mégis pihentető alvásra vágysz, mutatjuk, hogyan érheted el egyszerűen!

A gyógyszerész szerint repülés előtt ezt ne vegyük be

Sokan altatót vesznek be repülés előtt a kipihentség elérése és a jetlag elkerülése miatt, Seema Khatri, a Roseway Labs gyógyszerésze szerint azonban ennek komoly kockázata is lehet. Bár elsőre jó ötletnek tűnhet egy tablettával bebiztosítani a nyugodt alvást, a szakértő szerint a gyógyszer által előidézett pihenés korántsem olyan frissítő, mint az alvás. Sőt, mire leszállunk, könnyen éppen az ellenkezőjét érhetjük el, hisz ahelyett, hogy kipihenten érkeznénk, kábának, zavartnak és még fáradtabbnak érezhetjük magunkat

Az emberek azt képzelik, hogy ha bevesznek egy altatót, akkor felfrissülve ébrednek majd fel az úti céljukon. A gyógyszer által előidézett alvás azonban nem ugyanaz, mint a természetes, pihentető alvás, a repülőgépen pedig akár még kábábbnak és jetlageltesebbnek is érezhetjük magunkat tőle.

A kockázat azonban nem merül ki a kellemetlen mellékhatásokban. Mivel a repülőn eleve hosszú órákat töltünk szinte mozdulatlanul, az altató miatt pedig még kevésbé érezhetünk késztetést a mozgásra, ez a vérkeringésünkre is könnyen kihathat növelve a mélyvénás trombózis kockázatát

A kabin körülményei ráadásul tovább erősíthetik a gyógyszer hatását.

Mivel a magasban alacsonyabb az oxigénszint, ezért a nyugtató hatású készítmények egyeseknél fokozott álmosságot, zavartságot, sőt légzési nehézséget is okozhatnak. Különösen az idősebb utazóknak, illetve a légzőszervi vagy keringési problémákkal élőknek érdemes óvatosnak lenniük, mert náluk erőteljesebb lehet  a hatás.

Ezt tedd a valódi pihenésért

Ha szeretnénk kipihenten megérkezni, az altató helyett érdemes természetesebb módszerekkel megteremteni a nyugodt pihenés feltételeit. 

Seema Khatri szerint például a magnézium-glicinát is segíthet ellazítani az idegrendszert, míg egy csésze kamilla- vagy citromfűtea, vagy étrendkiegészítő vitamin szintén jó választás lehet.

Emellett a megfelelő folyadékbevitelről sem szabad megfeledkeznünk, hiszen a dehidratáció a pihenést, sőt a jetlag tüneteit is csak tovább ronthatja. Egy kényelmes szemmaszk, zajszűrős fejhallgató és az indulás előtt a koffein kerülése pedig szintén sokat segíthet abban, hogy nyugodtabban teljen a repülőút.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Most derült ki, mi okozta a Ryanair sokkoló repülőgép-balesetét: ez törte be az ablakot

Rémálommá vált egy Thesszalonikiből induló repülőút, miután nem sokkal a felszállás után egy utas már félig kint is volt a képből. Az incidenst a Ryanair ablakának sérülése okozta. A vizsgálatok most feltárták, mi vezethetett a sokkoló balesethez.

Ezért sajog és dugul be a füled a repülőn: íme, a pilóta egyszerű trükkje, amivel elkerülhető a fájdalom

A nyaralás sokak számára már a felszállás előtt stresszesen indul, de a kellemetlenségek a fedélzeten sem mindig érnek véget.

Az orvos figyelmeztet: soha ne üljünk így a hosszú repülőutakon, különben az életünket kockáztatjuk

Egy hosszú repülőút az egészségünkre is hatással lehet. Orvos figyelmeztet a mélyvénás trombózis kockázatára.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu