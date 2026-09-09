Gary Oldman kikotyogta: már megvan az új James Bond - Fotón az összes esélyes

A 68 éves Oscar-díjas színész a kanadai The Morning Show vendégeként beszélt arról, hogy már eldőlt, ki lesz a követező James Bond. Oldman a 36 éves Jack Lowdennek drukkol, akivel az Utolsó befutókban dolgozott együtt, és akinek neve már korábban is felmerült a szerep várományosai között.

Gary Oldman úgy tudja, hogy már megvan az új James Bond

Forrás: Northfoto

„A pletykák szerint rajta van a szűkített listán” – mondta Gary Oldman, majd ennél jóval tovább ment. „Hamarosan úgyis megtudjuk, nem? Mert már kiválasztották. Meghozták a döntést, csak még nem jelentették be” – állította. Oldman hozzátette, nagyon reméli, hogy végül Lowden kapta meg a szerepet. A James Bond-franchise-t birtokló Amazon MGM Studios nem reagált a pletykákra.

Jack Lowden felesége Bond-gonosz lenne

Lowden sem kommentálta Oldman kijelentését, felesége, Saoirse Ronan azonban nemrég elárulta, hogy szívesen csatlakozna a franchise-hoz – méghozzá gonoszként.

„Szeretnék sötétebb karaktert játszani. Mondtam már, hogy Bond-gonosz akarok lenni, és ezt teljesen komolyan gondolom” – mondta a 32 éves színésznő.

Saoirse Ronan and Jack Lowden

Forrás: Northfoto

Több ismert színész is versenyben van James Bond szerepéért

Barbara Broccoli és Michael G. Wilson 2025 februárjában adta át a Bond-filmek kreatív irányítását az Amazon MGM Studiosnak. A stúdió azóta keresi azt a színészt, aki a következő filmben átveheti a 007-es szerepét. A lehetséges jelöltek között eddig Jack Lowden mellett Jacob Elordi, Aaron Taylor-Johnson, Callum Turner, Paul Mescal és Harris Dickinson neve is felmerült. Ugyanakkor a múlt hónapban felröppentek olyan pletykák is, hogy Jack Barton lehet a befutó. A színész korábban egy kisebb szerepben feltűnt Emma Stone 2023-as Szegény párák című filmjében. A Deadline értesülései szerint a rendező egy kevésbé ismert arcot keres Bond szerepére: kifejezetten egy olyan brit színészt, aki még nem számít világsztárnak.

Ők azok a színészek, akik esélyesek James Bond szerepére: