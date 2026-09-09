A ’80-as évek imádott színkombója visszatért – Diana hercegné és Meghan is viselte

Amikor beköszönt az ősz, szinte automatikusan előkerülnek a gardróbból a barnák, a feketék, a bordók és a visszafogottabb, földszínű árnyalatok. A szeptember sokak számára egyet jelent azzal, hogy a nyári pasztellek és harsány színek helyét átveszik a klasszikus, komolyabb tónusok. Idén azonban érdemes lehet egy kicsit felrúgni ezt a megszokott szabályt. A 2026-os őszi divat egyik izgalmas iránya ugyanis éppen az, hogy az élénk színek továbbra is velünk maradnak, ráadásul egy merész színkombinációban.

Élénk, merész színkombináció tér vissza idén, amit Diana hercegné és Meghan is viseltek már.

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Egy régi kedvenc az idei őszi divatban merész és feltűnő összeállításokat eredményez.

A legnagyobb stílusikonok már évtizedekkel ezelőtt viselték.

Nem kell tetőtől talpig színesbe öltözni, néhány jól megválasztott részlettel is látványosan működik.

A '80-as évek színkombinációja újra divat: Diana hercegné imádta

A piros és a lila párosa különösen erősnek ígérkezik: merész, feltűnő, ugyanakkor megfelelő darabokkal kombinálva kifejezetten elegáns is lehet. A két árnyalat együttes viselése ráadásul egyáltalán nem új felfedezés. A hetvenes évek végétől hódít, majd a nyolcvanas években vált igazán népszerűvé. Akkoriban a divat egyik legfontosabb üzenete éppen az volt, hogy nem kell félni a feltűnő színektől, és minél karakteresebb egy összeállítás, annál jobb.

A páros azért is különleges, mert nem csupán egy aktuális kifutótrendről van szó. A kombináció már évtizedekkel ezelőtt megjelent a hírességek öltözködésében, és több olyan ikon is előszeretettel viselte, akiknek a stílusára ma is gyakran hivatkoznak. Közéjük tartozott Diana hercegné, aki elegáns, nőies öltözékeivel rendre bebizonyította, hogy egy-egy merészebb színválasztás sem feltétlenül teszi harsánnyá a megjelenést. A lila és a vörös megfelelő árnyalatban, klasszikus szabásvonalakkal párosítva lehet kifinomult is.

Úgy tűnik, a trend máris újjászületett. A vörös és a lila az elmúlt időszakban több híresség összeállításában is feltűnt, és az igazán izgalmas éppen az, hogy nincs egyetlen kötelező módja a párosításuknak. Bár elsőre merésznek tűnhet, egyáltalán nem szükséges azonnal a legfeltűnőbb változatot választani. Nagyon jól működhetnek egy-egy hangsúlyos kiegészítő formájában is. Egy lila kabátot például feldobhatunk vörös sállal, egy piros ruhához választhatunk lila táskát vagy cipőt, de az is elég lehet, ha egy lila felső kerül egy vörös nadrág mellé.