Újabb fotókat posztolt a palota György hercegről: így fest a híres etoni egyenruhában

Szeptember 8-án György herceg megérkezett Etonba, ahová szülei, Vilmos herceg és Katalin hercegné is elkísérték. Akkor még saját ruháját viselte: sötét zakóban, ingben, nyakkendőben és elegáns nadrágban sétált végig az iskola udvarán, ahol Simon Henderson igazgató fogadta a családot. Most pedig újabb képeket posztolt róla a palota, amiken György herceg etoni egyenruhában látható.
György herceg már a híres etoni egyenruhájában pózol
Három új fénykép látott napvilágot a 13 éves hercegről, aki szeptember 8-án érkezett meg Etonba, hogy ott folytassa tanulmányait. A friss képeken már úgy láthatjuk, ahogyan a következő években iskolába jár majd. Az Eton tradicionális viselete fekete frakkból és mellényből, csíkos nadrágból, valamint fehér csokornyakkendőből áll.
A trónöröklési sor második helyén álló György ezzel újabb fontos mérföldkőhöz érkezett. A júniusban bejelentett döntéssel édesapja, Vilmos herceg és nagybátyja, Harry herceg nyomdokaiba lépett, akik szintén az Eton diákjai voltak. Az iskola éves tandíja 63 ezer font.
A György herceg születésnapja alkalmából készült összeállításunkban nemrég még azt mutattuk meg, hogyan változott az évek során a 2013. július 22-én született herceg, aki idén töltötte be 13. életévét. Most már az új korszak első hivatalos képei is elkészültek róla.
A rövid fotózás után azonban várhatóan jóval kevesebbet láthatjuk majd: Vilmos herceg és Katalin hercegné kifejezett kívánsága, hogy fiuk iskolai évei a nyilvánosságtól távol teljenek.
Kattints a képre, és nézd meg a galériát György herceg életéről:
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