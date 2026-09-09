Újabb fotókat posztolt a palota György hercegről: így fest a híres etoni egyenruhában

Szeptember 8-án György herceg megérkezett Etonba, ahová szülei, Vilmos herceg és Katalin hercegné is elkísérték. Akkor még saját ruháját viselte: sötét zakóban, ingben, nyakkendőben és elegáns nadrágban sétált végig az iskola udvarán, ahol Simon Henderson igazgató fogadta a családot. Most pedig újabb képeket posztolt róla a palota, amiken György herceg etoni egyenruhában látható.

A 13 éves György herceg már majdnem olyan magas, mint Katalin hercegné

Forrás: AFP

György herceg már a híres etoni egyenruhájában pózol

Három új fénykép látott napvilágot a 13 éves hercegről, aki szeptember 8-án érkezett meg Etonba, hogy ott folytassa tanulmányait. A friss képeken már úgy láthatjuk, ahogyan a következő években iskolába jár majd. Az Eton tradicionális viselete fekete frakkból és mellényből, csíkos nadrágból, valamint fehér csokornyakkendőből áll.

György herceg etoni egyenruhában.

Forrás: Instagram/The Prince and Princess of Wales

A trónöröklési sor második helyén álló György ezzel újabb fontos mérföldkőhöz érkezett. A júniusban bejelentett döntéssel édesapja, Vilmos herceg és nagybátyja, Harry herceg nyomdokaiba lépett, akik szintén az Eton diákjai voltak. Az iskola éves tandíja 63 ezer font.

György herceg első etoni napja.

Forrás: Instagram/The Prince and Princess of Wales

A György herceg születésnapja alkalmából készült összeállításunkban nemrég még azt mutattuk meg, hogyan változott az évek során a 2013. július 22-én született herceg, aki idén töltötte be 13. életévét. Most már az új korszak első hivatalos képei is elkészültek róla.

György herceg boldogan mosolyog új iskolájában az egyenruhájában.

Forrás: Instagram/The Prince and Princess of Wales

A rövid fotózás után azonban várhatóan jóval kevesebbet láthatjuk majd: Vilmos herceg és Katalin hercegné kifejezett kívánsága, hogy fiuk iskolai évei a nyilvánosságtól távol teljenek.

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