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Újabb fotókat posztolt a palota György hercegről: így fest a híres etoni egyenruhában

iskola egyenruha György herceg
Nagy Anna
2026.09.09.
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Alig kezdődött el az új tanév, máris újabb fotók érkeztek a brit királyi család ifjú tagjáról. György herceg ezúttal már az Eton hagyományos egyenruhájában állt kamera elé, a képeket a Kensington-palota hozta nyilvánosságra.

Szeptember 8-án György herceg megérkezett Etonba, ahová szülei, Vilmos herceg és Katalin hercegné is elkísérték. Akkor még saját ruháját viselte: sötét zakóban, ingben, nyakkendőben és elegáns nadrágban sétált végig az iskola udvarán, ahol Simon Henderson igazgató fogadta a családot. Most pedig újabb képeket posztolt róla a palota, amiken György herceg etoni egyenruhában látható.

Britain's Catherine, Princess of Wales (L) and Britain's Prince William, Prince of Wales (R) walk with their 13-year-old son, Britain's Prince George of Wales (C), as he arrives for his first day at Eton College, in Eton, west of London, on September 8, 2026. (Photo by Adrian DENNIS / POOL / AFP)
A 13 éves György herceg már majdnem olyan magas, mint Katalin hercegné
Forrás: AFP

György herceg már a híres etoni egyenruhájában pózol

Három új fénykép látott napvilágot a 13 éves hercegről, aki szeptember 8-án érkezett meg Etonba, hogy ott folytassa tanulmányait. A friss képeken már úgy láthatjuk, ahogyan a következő években iskolába jár majd. Az Eton tradicionális viselete fekete frakkból és mellényből, csíkos nadrágból, valamint fehér csokornyakkendőből áll.

György herceg etoni egyenruhában.
György herceg etoni egyenruhában.
Forrás: Instagram/The Prince and Princess of Wales

A trónöröklési sor második helyén álló György ezzel újabb fontos mérföldkőhöz érkezett. A júniusban bejelentett döntéssel édesapja, Vilmos herceg és nagybátyja, Harry herceg nyomdokaiba lépett, akik szintén az Eton diákjai voltak. Az iskola éves tandíja 63 ezer font.

György herceg első etoni napja.
György herceg első etoni napja.
Forrás: Instagram/The Prince and Princess of Wales

A György herceg születésnapja alkalmából készült összeállításunkban nemrég még azt mutattuk meg, hogyan változott az évek során a 2013. július 22-én született herceg, aki idén töltötte be 13. életévét. Most már az új korszak első hivatalos képei is elkészültek róla.

György herceg boldogan mosolyog új iskolájában az egyenruhájában.
György herceg boldogan mosolyog új iskolájában az egyenruhájában.
Forrás: Instagram/The Prince and Princess of Wales

A rövid fotózás után azonban várhatóan jóval kevesebbet láthatjuk majd: Vilmos herceg és Katalin hercegné kifejezett kívánsága, hogy fiuk iskolai évei a nyilvánosságtól távol teljenek.

Kattints a képre, és nézd meg a galériát György herceg életéről:

Vilmos herceg és Katalin hercegné 2013. július 23-án a londoni St Mary’s Kórház Lindo-szárnya előtt mutatták be újszülött kisfiukat a világsajtónak. György herceg 2013. júlis 22-én, hétfő délután született, súlya 3,8 kilogramm volt. A címe Cambridge-i herceg, Őkirályi Felsége.
Az újszülött György herceg láthatóan nem élvezte túlzottan az első útját a babülésben.
Vilmos herceg és Katalin hercegné 2013. október 23-án érkeznek fiukkal, György cambridge-i herceggel a londoni belvárosban található St James’s-palota királyi kápolnájába, a három hónapos herceg keresztelőjére.
Vilmos herceg, Katalin hercegné és György herceg 2014- április 7-én megérkeztek a wellingtoni nemzetközi repülőtérre. Ekkor indultak háromhetes látogatásukra Új-Zélandra és Ausztráliába.
A királynő hivatalos születésnapi ünnepségén, a Trooping the Colour elnevezésű rendezvényen tartja ölében Vilmos herceg a kis György herceget 2015. június 13-án a Buckingham-palota erkélyén.
Vilmos herceg, Katalin hercegné, György herceg és Sarolta hercegnő 2015. október végén a londoni Kensington-palotában.
A kis György herceg karácsonyi édességet majszol, miután részt vett az istentiszteleten 2016. december 25-én az englefieldi Szent Márk-templomban.
Vilmos herceg, Katalin hercegné, Sarolta hercegnő és György herceg 2017- július 19-én Varsóban, Lengyelországban.
Sarolta hercegnő, Savannah Philips és György herceg a Buckingham-palota erkélyén 2018. június 9-én. A kis herceget bizony fegyelmezni kellett.
A brit György herceg így reagált, amikor a koszorúslányokkal együtt megérkezett Eugénia hercegnő esküvőjére 2018. október 12-én a windsori kastély Szent György-kápolnájába.
Sarolta hercegnő, Katalin hercegné, György herceg és Vilmos herceg iskolába mennek 2019. szeptember 5-én.
Vilmos herceg, Katalin hercegné, Sarolta hercegnő, Lajos herceg és György herceg pantomim-előadásra mennek a London Palladiumba 2020. december 11-én.
Vilmos herceg, György herceg és Katalin hercegné együtt nézték meg az Anglia–Németország meccset a londoni Wembley Stadionban 2021. június 29-én.
Katalin, Vilmos, Sarolta és György herceg együtt érkeznek a londoni Westminster-apátságban megrendezett „Together at Christmas” karácsonyi énekes istentiszteletre 2022. december 15-én.
György herceg, Lajos herceg, Katalin hercegné, Vilmos herceg és Sarolta hercegnő a Buckingham-palota erkélyén, ahol a „Trooping the Colour” ünnepséget követő légi parádét nézik 2023. június 17-én.
Vilmos herceg és György herceg apa-fia programja: Berlinben nézik az Európa-bajnokság döntőjét, amelyben Spanyolország játszott Anglia ellen 2024. július 14-én.
Vilmos herceg Saroltával és György herceggel a wimbledoni bajnokság tizennegyedik napján, 2025. július 13-án, vasárnap. György nagyon komolyan szemléli a meccset.
György herceg 2026. július 12-én a londoni Wimbledon-i teniszbajnokság utolsó napján: György herceg azon nevet, hogy felpróbált egy kalapot.
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Vilmos herceg és Katalin hercegné 2013. július 23-án a londoni St Mary’s Kórház Lindo-szárnya előtt mutatták be újszülött kisfiukat a világsajtónak. György herceg 2013. júlis 22-én, hétfő délután született, súlya 3,8 kilogramm volt. A címe Cambridge-i herceg, Őkirályi Felsége.
Ben STANSALL / AFP

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