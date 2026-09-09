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vörös szőnyeg

A Grammy-díjas énekesnő borotválatlanul vonult Velencében: szőrös lábát a vörös szőnyegen mutogatta

vörös szőnyeg szőrös láb velencei filmfesztivál
Nagy Anna
2026.09.09.
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Az énekesnő nemcsak elegáns Gucci-szettjével vonta magára a figyelmet a velencei filmfesztiválon. Phoebe Bridgers szőrös lába ugyanis pillanatok alatt beszédtémává vált: az énekesnő természetes testszőrzetét meg sem próbálta elrejteni.

A 24 éves amerikai sztár a Primetime vetítésén Robert Pattinson oldalán jelent meg, és magabiztosan pózolt a kamerák előtt. Phoebe Bridgers Gucci-szoknyája látni engedte borotválatlan lábát, amivel jócskán eltért a vörös szőnyegen megszokott szépségideáltól.

Phoebe Bridgers és Robert Pattinson a velencei filmfesztiválon.
 Phoebe Bridgers és Robert Pattinson a velencei filmfesztiválon.
Forrás: Laurent Lairys/PsnewZ/Bestimage

Phoebe Bridgers szőrös lába megosztotta a közönséget

A Grammy-díjas előadó megjelenése komoly visszhangot váltott ki. Sokan éppen azért dicsérték, mert természetesen és magabiztosan vállalta testszőrzetét, mások azonban kritikával illették döntését.

 Phoebe Bridgers szőrös lábát mutogatta a velencei filmfesztiválon.
Forrás: Northfoto

A szőrös láb Velencében ugyan feltűnést keltett, Bridgers számára azonban nem újdonság, hogy borotválatlanul jelenjen meg nyilvánosan. Korábban társasági eseményeken a hónaljszőrzetét sem takargatta. És nem ő az egyetlen sztár, aki nemet mondott a borotvára: több híresség is megmutatta már lábát vagy hónalját teljesen természetes valójában.

Műtét után tért vissza a nyilvánosság elé

A velencei megjelenés azért is volt különleges, mert Phoebe Bridgers nemrég vakbélműtéten esett át, ami miatt több koncertjét is le kellett mondania. A filmfesztiválra azonban mosolyogva és láthatóan jó formában érkezett meg.

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A legtöbben még mindig felhúzzák a szemöldöküket, ha egy nő szőrös hónaljjal, lábbal vagy karral jelenik meg, mások szerint viszont rém unalmas, hogy a szőrkérdés még mindig terítéken van.

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A fotósok azonnal kiszúrták.

 

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