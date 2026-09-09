Titkos esküvőt tartottak − Férjhez ment a A Bridgerton család Daphnéja, Phoebe Dynevor: árulkodó fotók

A Bridgerton család sztárja,Phoebe Dynevor a hétvégén házasodott össze Cameron Fullerrel. A ceremónián, amit egy 8. századi provence-i kúriában tartottak, csak a szűk család és a baráti kör vett részt.

Phoebe Dynevor és Cameron Fuller összeházasodtak.

Forrás: Northfoto

Phoebe Dynevor titokban oltár elé állt

A Bridgerton sztárja nem verte nagydobra, hogy házasodni készül, ennek megfelelően pedig fotókat sem tett közzé a nagy napról. Igaz, húga, Hattie Dynevor Instagram-oldala már árulkodott arról, hogy valami készül, ugyanis közzé tett néhány képet az augusztusi lánybúcsúról, amit Londonban tartottak. A The Sun informátora szerint Phoebe nagyon izgatott volt, az esküvő megszervezésében az édesanyja segített neki.

Már két éve jegyesek voltak

Phoebe Dynevor és Cameron Fuller 2024-ben jegyezhették el egymást, ám azt, hogy kapcsolatuk mikor kezdődött, máig sem tudni. Az akkori Met-gálán a színésznő egy csodálatos gyémántgyűrűvel az ujján jelent meg, amiről gyorsan kiderült, jegygyűrű.

A Bridgerton-sorozat sztárja a Met-gálán villantotta meg a gyűrűjét.

Forrás: Getty Images

A Bridgerton család egyik legnépszerűbb szereplője volt

A Bridgerton család első évada világszerte meghódította a nézőket Simon és Daphne románcával. Ám amikor Regé-Jean Page bejelentette, hogy nem tér vissza Simon szerepében, a rajongók teljesen kiakadtak. A színész kijelentette, hogy csak egy évadra szerződött, ugyanis Simon története az első könyvvel lezárult. Phoebe Dynevor, vagyis Daphne Bridgerton még feltűnt a második évadban, de később ő is eltűnt. A 30 éves színésznő korábban egy podcastben elmondta, hogy nem ő döntött A Bridgerton családból való távozás mellett. „Nem hívtak. Ha azt szeretnék, hogy szerepeljek, boldogan megyek” – fogalmazott.

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