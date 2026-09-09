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Vizelet- és székletinkontinenciával is küzd a Harry Potter nagybeteg sztárja – Fájdalmakkal éli a mindennapjait

miriam margolyes harry potter színésznő
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A színésznőnek az elmúlt években rengeteget romlott az egészségi állapota. A Harry Potter filmek Bimba professzora, Miriam Margolyes bár szeretne még élni, de a jelenlegi állapotában már szenvedés minden napja.

Miriam Margolyes a minap egy interjúban beszélt arról, hogy milyen hatással van egészségi állapota a mindennapjaira. A Harry Potter színésznője több műtéten is átesett, járókeretre szorul, és bár még szeretne dolgozni, attól tart, hogy betegségei miatt már nem tud munkát vállalni. 

Miriam Margolyes komoly egészségi gondokkal küzd, úgy érzi, élete a végéhez következik.
Miriam Margolyes komoly egészségi gondokkal küzd, úgy érzi, élete a végéhez következik.
Forrás: PA Wire

Miriam Margolyes: „Cserben hagytam a testem”

A 84 éves brit színésznő, Miriam Margolyes arról beszélt, hogy komoly fájdalmai vannak, és úgy érzi, nem sok van már neki hátra. A Harry Potter-filmek Bimba professzora nagyon nehezen mozog, gerincszűkülettől és csontritkulástól szenved, térdműtéten is átesett, 2023-ban pedig a szívbillentyűjét is pótolni kellett. Egy korábbi interjúban pedig elmondta, ezt csak saját magának köszönheti, ugyanis szinte sosem sportolt és nem élt egészségesen. „Cserben hagytam a testemet. Nem vigyáztam rá. Most járókerettel járok” – nyilatkozta és hozzátette: „Bárcsak mozogtam volna. Ez a legszörnyűbb időpocsékolás, kivéve, hogy ez tart életben. Szóval, ostoba vagyok.” Miriam Margolyes arról is beszélt, hogy szeretne még élni, nem örül, hogy úgy érzi, nincs már sok neki hátra, ugyanakkor (ahogy ő fogalmaz) nyomorékként és elhízottként szenved. 

Margolyes az öregedés kellemetlen következményeiről is beszélt

A színésznő egyáltalán nem szemérmes, a The Romesh Ranganathan Show-ban árulta el, hogy a gyenge medencefenék-izmai számos problémát okoznak. „A 80 pluszos lét legrosszabb része, hogy gyengék a medencefenék-izmaim. Nem lehetek biztos benne, hogy a vizeletemet vagy a székletemet tudom tartani, így bárhová megyek, mindig viszek magammal tartalék bugyit, mert sosem lehet tudni” –  mondta és hozzátette, nem viccel, hanem ez a szomorú valóság. Úgy véli, medencefenék-gyakorlatokkal talán megelőzhető lett volna a probléma. „De ha csináltam volna medencefenék-gyakorlatokat, talán nem jutok idáig, mindenkinek azt javaslom, hogy ne hanyagolja el a medencefenék-gyakorlatokat” – idézi az Express

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