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IQ-teszt

Mindenkin kifog ez a mozgalmas optikai illúzió: te megtalálod az elrejtett állatot?

IQ-teszt optikai illúzió feladat
Nagy Anna
2026.09.09.
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A vizuális intelligenciád tesztelheted most egy képpel, amely úgy tűnik, mintha mozogna. Ez azonban csak nehezíti az optikai illúziót, amelyben minél hamarabb kell megtalálnod az elrejtett állatot.

Az éles látásod és a megfigyelőképességed egyszerre teszteli ez az optikai illúzió, amelyben egy elrejtett állatot kell megtalálnod. Nehezítés, hogy a kép bár statikus, úgy tűnik, mintha mozogna és vibrálna. Csak néhány másodperced van arra, hogy rábukkanj a megoldásra.

Optikai illúzió: megtalálod az elrejtett állatot?
Optikai illúzió: megtalálod az elrejtett állatot?
Forrás:  jagranjosh.com

Vibráló optikai illúzió: megtalálod az elrejtett állatot?

Az egész internet ezen a feladványon pörög, de vajon neked sikerül mindenkinél hamarabb megtalálnod az erejtett állatot? Az optikai illúziós feladatot nehezíti, hogy a kép vibrálónak tűnik, így sokkal nehezebb az árulkodó árnyékokra fókuszálni. Ha nem a kép kellős közepére nézel, akkor sokkal könnyebb dolgod lesz, de akkor is mindössze 10 másodpercet kapsz arra, hogy felfedezd a rejtőzködő élőlényt.

Ez a teszt a megfigyelőképességedet, a látásodat és az IQ-dat is próbára teszi, csak azoknak sikerülhet, akik mindhárom területen kiemelkedően teljesítenek! 

Állítsd be az időzítőt, és vizsgáld meg az optikai illúziót. Ha nem sikerül 10 másodperc alatt, adj magadnak még egy kis időt, hiszen sokkal jobb, ha több idő alatt, de magadtól jössz rá a megoldásra.

Optikai illúzió megoldása: ezt az állatot rejti a kép

Szabad a gazda? Ha még úgy sem sikerült megtalálnod ezen a vibráló fotón az elrejtett állatot, hogy több időt adtál magadnak 10 másodpercnél, akkor mutatjuk a megoldást. A csalódás ne szegje kedved, ugyanis minél több ilyen optikai illúziós tesztet próbálsz megfejteni, annál hamarabb jössz rá az ilyen feladványok nyitjára.

Az optikai illúzió megoldása: egy denevért rejtett a kép.
Forrás:  jagranjosh.com

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