Súlyos protokollt szegtek meg − David és Victoria Beckham fotósorozata miatt őrjöngött Károly király

Egy új életrajz szerint komoly felháborodást váltott ki David Beckham és Victoria Beckham döntése, amikor lányuk, Harper hatodik születésnapját a Buckingham-palotában ünnepelték 2017-ben. A kötet szerint Károly király különösen azt nehezményezte, hogy az eseményről a fényképek kerültek az internetre.

Károly király nem örült, hogy David Beckham és Victoria Beckham képei kikerültek a világhálóra.

Forrás: NORTHFOTO

Harper Beckham születésnapja a Buckingham-palotában: Károly király a fényképeket nehezményezte

A történet, amelyet Alison Boshoff Brand Beckham című könyve elevenít fel, nem újkeletű, de nem is közismert. David Beckham 2017. július 3-án több fényképet is megosztott az Instagramon lánya, Harper hatodik születésnapjáról, amit a Buckingham-palotában is megünnepeltek. A képeken Harper a Buckingham-palota elülső udvarán látható barátaival. Eugénia hercegnőt is lefényképezték a gyerekek mellett, akik közül többen hercegnőnek öltöztek.

Úgy tudni, a Beckham család nem egyszerűen kölcsönkapta a Buckingham-palotát. Harper partiját András herceg rendezte meg magánrezidenciáján, az ötletgazda pedig felesége, Sarah Ferguson volt, aki nagyon jó barátságban volt Victoriával. A szakértők szerint nem maga a látogatás, hanem annak online közzététele okozott különös aggodalmat. Egy palotai bennfentes állítólag súlyos protokollsértésnek nevezte a bejegyzéseket és azt állította: „Károly herceg láthatóan dühöng és ez csak elmélyíti a viszályát András herceggel.”

A bennfentes hozzátette: „A Buckingham-palota udvarán tilos fényképezni. Vilmos herceg sem lesz elragadtatva.” Úgy tudni, Ferguson csak azért úszta meg a fejmosást, mert a néhai Erzsébet királynő Skóciában töltötte a nyarat és valószínűleg nem is értesült a történtekről.

Azóta David Beckhamet lovaggá ütötték

A királyi család és David Beckham kapcsolata azóta merőben más fordulatot vett. 2025 novemberében Károly király lovaggá ütötte Dávidet a windsori kastélyban a sportban és a jótékonyságban végzett szolgálataiért. Az 50 éves korábbi angol csapatkapitány az eseményen feleségével, Victoriával, valamint szüleivel, Ted és Sandra Beckhammel vett részt, amiről szintén posztoltak, de ezúttal ez nem jelentett problémát.