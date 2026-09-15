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Tollas kiscsibe és aranyszobor: az Emmy-gálára több sztár is borzasztó ruhában érkezett – Galéria

díjátadó estélyi Emmy-gála
Nagy Anna
2026.09.15.
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Hollywood legnagyobb sztárjai vonultak fel a vörös szőnyegen, ám nem mindenki aratott sikert a ruhaválasztásával. Az Emmy-gála legmerészebb szettjei között akadt aranyra festett test, tollrengeteg és néhány olyan összeállítás is, amely láttán nehéz eldönteni, mi lehetett az eredeti koncepció.

A 2026-os díjátadón a televíziós világ krémje gyűlt össze a Peacock Theatre-ben, az Emmy-gála vörös szőnyege pedig már a ceremónia kezdete előtt szolgáltatott beszédtémát. Miközben egyes hírességek tökéletesen eltalálták az est hangulatát, mások túlgondolták, túldíszítették vagy egyszerűen rosszul választották meg a szettjüket.

Íme, az Emmy-gála 2026 legrosszabbul öltözött sztárjai.
Íme, az Emmy-gála 2026 legrosszabbul öltözött sztárjai.
Forrás: 123rf.com | Amy Sussman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA  | Mark J. Terrill/Profimedia |  Monica Schipper / GETTY IMAGES NORTH AMERICA 

Az Emmy-gála 2026 legrosszabb ruhái között egészen extrém darabok is akadtak

Az este egyik legmeghökkentőbb produkcióját Meg Stalter szolgáltatta, aki gyakorlatilag élő Emmy-szoborrá változott: testét aranyszínűre festette, hatalmas aranyszárnyakat viselt, az összeállítást pedig minishorttal, rövid felsővel és aranycipővel tette teljessé.

Shailene Woodley – akivel nemrég szakított párja – sem a visszafogottság mellett döntött. Túlméretezett arany flitteres nadrágjához élénkkék, mélyen dekoltált felsőt, bordó könyékig érő bőrkesztyűt és színes, hangsúlyos nyakláncot választott. Lisa Ann Walter eközben fekete, drámai estélyijével és tüllujjaival már-már gótikus, halloweeni hangulatot idézett.

A legrosszabb ruhák közé azonban ennél jóval több emlékezetes összeállítás került. Eunice Bae, Cynthia Nixon, Lisa Kudrow és Rachel Sennott szettje is megosztó választásnak bizonyult – galériánkban mutatjuk az Emmy-gála 2026 legnagyobb divatbakijait.

Ha inkább arra vagy kíváncsi, kik uralták az estét stílusfronton, itt mutatjuk az Emmy-gála legjobban öltözött sztárjait.

Kattints a képre az Emmy-gála 2026 legrosszabb ruháit bemutató galériáért:

Shailene Woodley színésznő ruhájának különböző darabjai egyszerűen nem illenek egymáshoz. Az Emmy-gálán túlméretezett, arany flitteres nadrágot és élénk kék, mélyen kivágott trikót viselt, amit bordó, könyökig érő bőrkesztyűkkel és egy többszínű, vastag nyaklánccal egészített ki.
Cynthia Nixon egy bordó színű, ráncos ruhában jelent meg az Emmy-gála vörös szőnyegén. A ruha olyan bő és hatalmas volt, hogy teljesen elnyelte a színésznőt. A szetthez egy Manolo Blahnik magas sarkúvat választott.
Eunice Bae színésznő úgy nézett ki, mintha egy jelmezbálra tartana: tollakból készült, élénksárga, nyakpántos ruhát választott az Emmy-gálára, ki tudja miért.
Lisa Ann Walter színésznő úgy nézett ki, mint akit felfaltak a tüllök. Az Apád-anyád idejöjjön! sztája az Emmy-díjátadóra egy vállpánt nélküli, fekete ruhát viselt, amit a drámai fekete tüllujjak tették teljessé, vagy inkább túl sokká.
Lisa Kudrow színésznő egy férfi szmokingból ihletett szettet választott: vállpánt nélküli, fekete selyemruhát viselt, amelyet egy rövid szabású blézerrel egészített ki, de az összahtás valahogy nem volt a legjobb.
Meg Stalter komikus szó szerint Emmy-díjnak öltözött: testét fémes arany színű testfestékkel festette be, és hatalmas arany szárnyakat viselt. A megjelenést egy pár arany magassarkúval, minirövidnadrággal és nyakpántos, rövid felsővel egészítette ki.
Rachel Sennott színésznő úgy nézett ki, mintha épp egy középiskolai bálra indulna élénk rózsaszín, áttetsző estélyi ruhájában.
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Shailene Woodley színésznő ruhájának különböző darabjai egyszerűen nem illenek egymáshoz. Az Emmy-gálán túlméretezett, arany flitteres nadrágot és élénk kék, mélyen kivágott trikót viselt, amit bordó, könyökig érő bőrkesztyűkkel és egy többszínű, vastag nyaklánccal egészített ki.
Monica Schipper / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

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