Tollas kiscsibe és aranyszobor: az Emmy-gálára több sztár is borzasztó ruhában érkezett – Galéria

A 2026-os díjátadón a televíziós világ krémje gyűlt össze a Peacock Theatre-ben, az Emmy-gála vörös szőnyege pedig már a ceremónia kezdete előtt szolgáltatott beszédtémát. Miközben egyes hírességek tökéletesen eltalálták az est hangulatát, mások túlgondolták, túldíszítették vagy egyszerűen rosszul választották meg a szettjüket.

Íme, az Emmy-gála 2026 legrosszabbul öltözött sztárjai.

Forrás: 123rf.com | Amy Sussman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA | Mark J. Terrill/Profimedia | Monica Schipper / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az Emmy-gála 2026 legrosszabb ruhái között egészen extrém darabok is akadtak

Az este egyik legmeghökkentőbb produkcióját Meg Stalter szolgáltatta, aki gyakorlatilag élő Emmy-szoborrá változott: testét aranyszínűre festette, hatalmas aranyszárnyakat viselt, az összeállítást pedig minishorttal, rövid felsővel és aranycipővel tette teljessé.

Shailene Woodley – akivel nemrég szakított párja – sem a visszafogottság mellett döntött. Túlméretezett arany flitteres nadrágjához élénkkék, mélyen dekoltált felsőt, bordó könyékig érő bőrkesztyűt és színes, hangsúlyos nyakláncot választott. Lisa Ann Walter eközben fekete, drámai estélyijével és tüllujjaival már-már gótikus, halloweeni hangulatot idézett.

A legrosszabb ruhák közé azonban ennél jóval több emlékezetes összeállítás került. Eunice Bae, Cynthia Nixon, Lisa Kudrow és Rachel Sennott szettje is megosztó választásnak bizonyult – galériánkban mutatjuk az Emmy-gála 2026 legnagyobb divatbakijait.

Ha inkább arra vagy kíváncsi, kik uralták az estét stílusfronton, itt mutatjuk az Emmy-gála legjobban öltözött sztárjait.

Kattints a képre az Emmy-gála 2026 legrosszabb ruháit bemutató galériáért: