5 fájdalomtípus, amit soha ne bagatellizálj el! – Ilyenkor ne halogasd az orvost

A fájdalom erőssége önmagában nem mindig mutatja meg, mennyire komoly a háttérben álló ok. Dr. Michael Turturro, a Pittsburghi Egyetem Orvostudományi Karának sürgősségi orvosa szerint még kisebb fájdalom mögött is állhat súlyos probléma, ezért az új vagy aggasztó tüneteket nem érdemes figyelmen kívül hagyni. Nézzük, melyik az az 5 fájdalomtípus, amikor mindenképp forduljunk orvoshoz.

5 fájdalomtípus, amit soha ne bagatellizálj el!

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1. Hirtelen jelentkező, nem múló fájdalom

Ha egy fájdalom váratlanul jelentkezik, erős és idővel sem enyhül, érdemes orvosi segítséget kérni, függetlenül attól, hogy a test mely részén érezzük. „Általánosságban elmondható, hogy a hirtelen, súlyos és nem múló fájdalomra érdemes odafigyelni” – mondta Turturro.

2. Mellkasi fájdalom

A hirtelen fellépő, korábban nem tapasztalt mellkasi fájdalmat különösen komolyan kell venni. „A mellkasi fájdalom mindenképpen aggasztó. Ha valaki hirtelen mellkasi fájdalmat tapasztal, amit korábban soha nem érzett vagy volt már neki hasonló és azt mondták neki, hogy szívproblémái vannak, akkor mielőbb ki kell vizsgáltatnia magát” – idézi a Huffington Post Dr. Mark Conroyt, az Ohio Állami Egyetem Wexner Orvosi Központjának sürgősségi orvosát. A mellkasi fájdalom hátterében szívprobléma mellett akár tüdőembólia vagy a mellkasban található fő erek sérülése is állhat, ugyanakkor ártalmatlanabb ok, például gyomorégés is okozhatja.

3. Fájdalmas, duzzadt vagy vörös vádli

A vádli fájdalmát különösen akkor kell komolyan venni, ha duzzanat vagy bőrpír is társul hozzá. Ilyenkor felmerülhet a mélyvénás trombózis lehetősége. Különösen fontos a gyors orvosi vizsgálat, ha a panasz műtét vagy hosszabb ágynyugalom után, illetve hosszú repülőutat követően jelentkezik.

4. Hasító érzés a hát felső részén

A hátfájás gyakori panasz, de nem minden formája tekinthető egyszerű mozgásszervi problémának. Ha a felső háton vagy a mellkas hátsó részén hasító, szakító érzés jelentkezik, mielőbb orvosi vizsgálatra van szükség.

5. Bizonyos alhasi fájdalmak

Az alhasi fájdalomnak számos oka lehet, ezért különösen fontosak a kísérő tünetek. „Ha hasi fájdalmat tapasztal, az mindenképpen aggodalomra adhat okot, többek között vesekő, vagy ha lázzal is jár, akkor vesefertőzés is lehet” – mondta Conroy. Ha hányinger és hányás is kíséri, vakbélgyulladás is állhat a háttérben, tehát semmiképp ne várj az orvosi vizsgálattal.