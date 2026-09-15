Naponta vagy hetente? Szakértő árulta el, milyen gyakran kell kitakarítani a WC-t

A higiénia szempontjából kényes kérdés, milyen gyakran kellene sort keríteni a WC takarítására. Delia Cannings, a British Cleaning Council szakértője most elárulta, mikor kellene kefét ragadni.

A WC takarítása ilyen időkönöként feltétlenül szükséges.

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A WC takarítása ilyen időközönként szükséges

„Egy körülbelül ötfős családi háztartásban elegendő szükség szerint áttörölni, és hetente egyszer alaposan kitakarítani” – magyarázta Cannings.

A szakértő szerint megfelelő módszerrel mindez nagyjából tíz percet vesz igénybe. Időnként azonban érdemes ennél tovább menni: leszerelni az ülőkét, majd megtisztítani a tartóelemeket, zsanérokat és az ülőke rögzítésére szolgáló apró nyílásokat is. Ez körülbelül 15 perces feladat.

Betegség esetén teljesen más szabály érvényes

Primrose Freestone mikrobiológus szerint normál használat mellett szintén elegendő a heti alapos tisztítás, amely az ülőke, a csésze és az öblítő fertőtlenítésére is kiterjed.

Ha azonban valaki fertőző beteg a háztartásban, a WC-t és a környező fürdőszobát minden használat után ajánlott megtisztítani. Öblítéskor ugyanis a szétpermeteződő részecskék több mint egy méteres környezetbe is eljuthatnak.

Így érdemes nekilátni a takarításnak

Cannings három lépést javasol. Először lehajtott fedéllel öblítsünk, majd a kefével nyomjuk lejjebb a vizet, hogy láthatóvá váljon a vízkő és szennyeződés határvonala. Ide kerüljön a tisztítószer, amelyet néhány percig hagyjunk hatni, végül kefével súroljuk át a csészét, öblítsük le, majd húzzuk le ismét a WC-t. A szakértő külön színkódolt kendő és gumikesztyű használatát is javasolja, így kisebb az esélye annak, hogy a baktériumokat a lakás más részeire is átvisszük – írj a Daily Mail.

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