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2026. szept. 16., szerda Edit

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IQ-teszt: Csak az találja meg 5 másodpercen belül a hibát a képen, akinek az IQ-ja130 felett van

fejtörő IQ-teszt feladvány
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Az alábbi képen minden a legnagyobb renden van, legalábbis első látásra. Kiszúrod rajta a hibát? Te meg tudod helyesen oldani ezt az IQ-tesztet?

Pingvinek és jegesmedvék... Úgy tűnik, a képen nincs semmi probléma, pedig ez egy IQ-teszt, neked pedig az a feladatod, hogy kiszúrd, mi a hiba rajta.

IQ-teszt: Csak az találja meg a hibát a képen, akinek az IQ-ja 130 felett van.
IQ-teszt: Csak az találja meg a hibát a képen, akinek az IQ-ja 130 felett van.
Forrás: https://www.jagranjosh.com/

Ehhez az IQ-teszthez a tájékozottságodra is szükség lesz

Nézd meg alaposan a fenti képet. Egy jegesmedve három pingvinnel látható egy sarkvidéken. Elsőre minden rendben van vele, ugye? Nos, azt eláruljuk, hogy nem így van, de arra, hogy megtaláld a hibát csupán 5 másodperced van. Indíthatod is a stoppert és gondolkozz. Kezdődik a visszaszámlálás.

  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1

Mutatjuk a megoldást

A fenti képen nem grafikai hibát kellett keresned, hanem valami egészen más vele a baj. A hiba, hogy a jegesmedvék és a pingvinek ugyan sarkvidéki állatok, de két különböző póluson élnek, azaz a jegesmedvék az Északi-sarkon, a pingvinek pedig a Déli-sarkon.

Neked sikerült kitalálnod? 

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