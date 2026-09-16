IQ-teszt: Csak az találja meg 5 másodpercen belül a hibát a képen, akinek az IQ-ja130 felett van

Pingvinek és jegesmedvék... Úgy tűnik, a képen nincs semmi probléma, pedig ez egy IQ-teszt, neked pedig az a feladatod, hogy kiszúrd, mi a hiba rajta.

IQ-teszt: Csak az találja meg a hibát a képen, akinek az IQ-ja 130 felett van.

Forrás: https://www.jagranjosh.com/

Ehhez az IQ-teszthez a tájékozottságodra is szükség lesz

Nézd meg alaposan a fenti képet. Egy jegesmedve három pingvinnel látható egy sarkvidéken. Elsőre minden rendben van vele, ugye? Nos, azt eláruljuk, hogy nem így van, de arra, hogy megtaláld a hibát csupán 5 másodperced van. Indíthatod is a stoppert és gondolkozz. Kezdődik a visszaszámlálás.

5

4

3

2

1

Mutatjuk a megoldást

A fenti képen nem grafikai hibát kellett keresned, hanem valami egészen más vele a baj. A hiba, hogy a jegesmedvék és a pingvinek ugyan sarkvidéki állatok, de két különböző póluson élnek, azaz a jegesmedvék az Északi-sarkon, a pingvinek pedig a Déli-sarkon.

Neked sikerült kitalálnod?

Több IQ-tesztért kattints ide!

Ezek is érdekelhetnek: