IQ-teszt: Csak az találja meg 5 másodpercen belül a hibát a képen, akinek az IQ-ja130 felett van

Pingvinek és jegesmedvék... Úgy tűnik, a képen nincs semmi probléma, pedig ez egy IQ-teszt, neked pedig az a feladatod, hogy kiszúrd, mi a hiba rajta.
Ehhez az IQ-teszthez a tájékozottságodra is szükség lesz
Nézd meg alaposan a fenti képet. Egy jegesmedve három pingvinnel látható egy sarkvidéken. Elsőre minden rendben van vele, ugye? Nos, azt eláruljuk, hogy nem így van, de arra, hogy megtaláld a hibát csupán 5 másodperced van. Indíthatod is a stoppert és gondolkozz. Kezdődik a visszaszámlálás.
- 5
- 4
- 3
- 2
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Mutatjuk a megoldást
A fenti képen nem grafikai hibát kellett keresned, hanem valami egészen más vele a baj. A hiba, hogy a jegesmedvék és a pingvinek ugyan sarkvidéki állatok, de két különböző póluson élnek, azaz a jegesmedvék az Északi-sarkon, a pingvinek pedig a Déli-sarkon.
Neked sikerült kitalálnod?
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