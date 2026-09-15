„Ő az én anyukám is volt” – Macaulay Culkin könnyek között búcsúztatta Catherine O'Harát az Emmyn

Macaulay Culkin számára Catherine O'Hara jóval több volt egy egykori kollégánál. Az Emmy-gála 2026 egyik legérzelmesebb pillanatában Dan Levy és Annie Murphy társaságában idézte fel a januárban, 71 éves korában elhunyt színésznőt.

Macaulay Culkin emmys beszéde: a könnyeivel küszködött, miközben megemlékezett filmes anyukájáról, Catherine O'Haráról.

Forrás: AFP | Profimedia/Chris Pizzello

Macaulay Culkin Emmy-beszéde könnyeket csalt a szemekbe

„Úgy emlékszünk rá, mint a feledékeny anyára, igaz? De én soha nem fogom elfelejteni őt” – mondta Culkin, utalva a Reszkessetek, betörők! egyik legismertebb motívumára.

Ezután azonban már nem Kevin McCallister és Kate McCallister kapcsolatáról beszélt. Elmondta, Catherine O'Hara bátorító, melegszívű és vicces volt, de számára egyetlen szó írta le igazán: „mama”.

Nemcsak Bo felesége, valamint Matthew és Luke édesanyja volt. Ő az én anyukám is volt. És ezáltal mindannyiunk mamája

– fogalmazott, majd arra kérte a közönséget, hogy még aznap este hívják fel az édesanyjukat.

Catherine O'Hara halála után kollégái együtt búcsúztak tőle

Catherine O'Hara 2026 januárjában, 71 éves korában hunyt el. Halálát a végbélrák következtében kialakult tüdőembólia okozta. Az Emmy-gála színpadán Culkin mellett a Schitt's Creek két sztárja, Annie Murphy és Dan Levy is felidézte, milyen ember és alkotótárs volt.

Macaulay Culkin, Annie Murphy és Dan Levy mondanak beszédet Catherine O'Hara megemlékezésén az Emmy-gálán.

Forrás: Profimedia/Chris Pizzello

Annie Murphy a színésznő ragadós nevetéséről beszélt, Dan Levy pedig azt mondta, a legfontosabb lecke, amit tőle tanult, az volt: mindig mondjunk igent – az ösztöneinkre, a kísérletezésre és azokra a pillanatokra, amelyeket azokkal tölthetünk, akik fontosak számunkra.

Culkin búcsúja talán mindent összefoglalt:

Lehet, hogy ő kétszer is elfelejtett engem, de mi mindig emlékezni fogunk rá.

Az est In Memoriam szegmense ezután Noah Kahan előadásával folytatódott, aki a Bridge Over Troubled Water című dallal tisztelgett az elmúlt évben elhunyt televíziós legendák előtt.

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