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Reszkessetek, betörők!

„Ő az én anyukám is volt” – Macaulay Culkin könnyek között búcsúztatta Catherine O'Harát az Emmyn

Reszkessetek, betörők! Catherine O'Hara Macaulay Culkin
Nagy Anna
2026.09.15.
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Megrendítő pillanatoknak lehetett tanúja a közönség a 78. Primetime Emmy Awards színpadán. Macaulay Culkin Emmy-beszéde alatt a színész láthatóan elérzékenyülve emlékezett Catherine O'Harára, aki a Reszkessetek, betörők!-filmekben az édesanyját alakította.

Macaulay Culkin számára Catherine O'Hara jóval több volt egy egykori kollégánál. Az Emmy-gála 2026 egyik legérzelmesebb pillanatában Dan Levy és Annie Murphy társaságában idézte fel a januárban, 71 éves korában elhunyt színésznőt.

Macaulay Culkin Emmy-s beszéde: a könnyeivel küszködött, miközben megemlékezett filmes anyukájáról, Catherine O'Haráról.
Macaulay Culkin emmys beszéde: a könnyeivel küszködött, miközben megemlékezett filmes anyukájáról, Catherine O'Haráról.
Forrás: AFP | Profimedia/Chris Pizzello

Macaulay Culkin Emmy-beszéde könnyeket csalt a szemekbe

„Úgy emlékszünk rá, mint a feledékeny anyára, igaz? De én soha nem fogom elfelejteni őt” – mondta Culkin, utalva a Reszkessetek, betörők! egyik legismertebb motívumára.

Ezután azonban már nem Kevin McCallister és Kate McCallister kapcsolatáról beszélt. Elmondta, Catherine O'Hara bátorító, melegszívű és vicces volt, de számára egyetlen szó írta le igazán: „mama”.

Nemcsak Bo felesége, valamint Matthew és Luke édesanyja volt. Ő az én anyukám is volt. És ezáltal mindannyiunk mamája 

– fogalmazott, majd arra kérte a közönséget, hogy még aznap este hívják fel az édesanyjukat.

Catherine O'Hara halála után kollégái együtt búcsúztak tőle

Catherine O'Hara 2026 januárjában, 71 éves korában hunyt el. Halálát a végbélrák következtében kialakult tüdőembólia okozta. Az Emmy-gála színpadán Culkin mellett a Schitt's Creek két sztárja, Annie Murphy és Dan Levy is felidézte, milyen ember és alkotótárs volt.

Macaulay Culkin, from left, Annie Murphy, and Dan Levy pay tribute to Catherine O'Hara during the 78th Emmy Awards on Monday, Sept. 14, 2026, at the Peacock Theater in Los Angeles.,Image: 1134717143, License: Rights-managed, Restrictions: This content is intended for editorial use only. For other uses, additional clearances may be required., Model Release: no , Pictured: Annie Murphy,Catherine O'Hara,Dan Levy,Macaulay Culkin
Macaulay Culkin, Annie Murphy és Dan Levy mondanak beszédet Catherine O'Hara megemlékezésén az Emmy-gálán.
Forrás: Profimedia/Chris Pizzello

Annie Murphy a színésznő ragadós nevetéséről beszélt, Dan Levy pedig azt mondta, a legfontosabb lecke, amit tőle tanult, az volt: mindig mondjunk igent – az ösztöneinkre, a kísérletezésre és azokra a pillanatokra, amelyeket azokkal tölthetünk, akik fontosak számunkra.

Culkin búcsúja talán mindent összefoglalt:

 Lehet, hogy ő kétszer is elfelejtett engem, de mi mindig emlékezni fogunk rá.

Az est In Memoriam szegmense ezután Noah Kahan előadásával folytatódott, aki a Bridge Over Troubled Water című dallal tisztelgett az elmúlt évben elhunyt televíziós legendák előtt.

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