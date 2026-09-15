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gyomnövény

Gyönyörű, mégis mérgező: ezt az őszi növényt jobb messziről elkerülni

gyomnövény mérgező őszi kikerics
Life.hu
2026.09.15.
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Szeptemberben a réteket és legelőket lilás-rózsaszín virágok borítják, ám az őszi kikerics szépsége megtévesztő. A növény minden része mérgező, ezért leszedni is kifejezettem veszélyes lehet.

Az őszi kikerics (Colchicum autumnale) virágzása szeptemberben kezdődik. A vadvirág kolhicint tartalmaz, méghozzá a növény minden részében, de különösen nagy mennyiségben a föld alatti gumójában. A természetvédelmi szakemberek ezért óvatosságra intenek, és azt javasolják, senki ne gyűjtse fogyasztási vagy egyéb célra.

Az őszi kikerics minden része mérgező
Az őszi kikerics minden része mérgező
Forrás: Northfoto

Az őszi kikerics szinte az egész országban megtalálható

A növény elsősorban a gyepes területeket, kaszálóréteket és legelőket kedveli. Magyarországon sokfelé előfordul, főként a domb- és hegyvidéki területeken gyakori.

Az aszályos Alföldön ritkábban találkozni vele, de a nedvesebb tisztásokon és a hegylábi területeken ott is kialakulhatnak nagyobb állományai. A Körös–Maros Nemzeti Park Kis-Sárrét nevű területén helyenként több tízezer őszi kikerics is virágozhat. A növény nem védett, az alföldi állományokat ritkaságuk miatt mégis figyelemmel kísérik a szakemberek  – írja az Agroinform.

Az őszi kikerics virágai ősszel jelennek meg, míg levelei és termései csak tavasszal fejlődnek ki. Egyetlen gumóból több virág is kihajthat, ezért kedvező körülmények között egész réteket festhet lilás-rózsaszínre a mérgező növény.

Az őszi kikerics súlyos mérgezést okozhat

Az őszi kikericsben található kolhicin emberre és kutyára is mérgező. Embernél égő, kaparó érzést, nyelési nehézséget, hányingert, hányást, hasi görcsöket és hasmenést okozhat. A panaszok nem feltétlenül jelentkeznek azonnal. Súlyos mérgezés esetén keringési zavarok és más szervi problémák is kialakulhatnak.

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