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Elhunyt Varga Ákos Mankind: a DJ a hazai elektronikus zene meghatározó alakja volt

gyász elektronikus zene DJ
Life.hu
2026.09.25.
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Meghalt Varga Ákos, művésznevén Mankind. A zenész DJ-ként, producerként és programszervezőként is aktív volt, hosszú éveken át meghatározó szereplője volt a budapesti elektronikus zenei közegnek. Az utóbbi időben Berlinben építette karrierjét.

Varga Ákos, művésznevén Mankind 2017-ben jelent meg a budapesti klubéletben. Elsőként az ILL Panorama rendezvényein lehetett vele találkozni, később a Premier Klub és az Arzenál rendszeres fellépője lett. Nemcsak a DJ-pult mögött dolgozott, rendezvények szervezéséből is kivette a részét: a Pursuit of acid, a Tripolar és a Hardboiled bulikban egyaránt közreműködött.

Varga Ákos, művésznevén Mankind Berlinben építette karrierjét
Varga Ákos, művésznevén Mankind Berlinben építette karrierjét
Forrás: Instagram

Mankind az Anima Sound Systemmel is dolgozott

Később az Aether Klub rezidens DJ-je és szervezője lett, majd az Easy Art Space programjainak szervezésével foglalkozott - írja a Refresher.

Varga Ákos producerként részt vett az Amina Sound System Tekerd meg és táncolj című remixlemezének munkálataiban, 2019-es ROT című számához készített videóklip ugyanabban az évben elnyerte a Magyar Klipszemle szervezőinek különdíját. 2024-ben Lost & Found címmel adott ki EP-t.

Mankind az elmúlt időszakban már Berlinben építette karrierjét. Rendszeresen fellépett a német fővárosban, és ott jelentette meg Feletnek Főhőse című lemezét is. Legfrissebb, Jentrico Mystico című EP-je szeptember eleje óta hallgatható.

 

 

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu