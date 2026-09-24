Új kártevő jelent meg Magyarországon: a pöttyös lámpahordó-kabóca szinte minden növényt felfal

A pöttyös lámpahordó-kabóca nem válogatós: több mint százféle növényen képes táplálkozni. Különösen nagy veszélyt jelenthet a szőlőre, de gyümölcsfákat, erdei és díszfákat is megtámadhat. Nagyobb egyedszám esetén a növényeket folyamatosan szívogatja, amitől azok legyengülnek.

A pöttyös lámpahordó-kabóca nem válogatós: több mint százféle növényen képes táplálkozni.

Forrás: 123rf

Hogy néz ki a pöttyös lámpahordó-kabóca?

A kifejlett rovar elülső szárnya szürkés, fekete pöttyökkel, a hátulsó szárnyán pedig piros szín látható. A fiatal egyedek eleinte fekete-fehérek, később vörös, fekete és fehér mintázatot viselnek. A faj gyorsan terjedhet, ráadásul a nőstények szinte bármilyen sima felületre lerakják a tojáscsomóikat. Így nemcsak a növényekkel, hanem például faanyaggal vagy szállítóeszközökkel is új területekre kerülhet.

Ha látod, ne menj el mellette

A Nébih arra kéri a lakosságot, hogy már gyanú esetén is tegyen bejelentést. Tehát, ha meglátod, készíts fényképet a rovarról, és add meg pontosan, hol találtad. Éppen egy ilyen lakossági bejelentés vezetett az első hazai előfordulás felismeréséhez is.

A pöttyös lámpahordó-kabóca az Európai Unióban zárlati károsítónak számít, ezért a korai felismerésnek nagy szerepe van abban, hogy a hatóságok megakadályozzák a megtelepedését és terjedését.

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