Drámai részletek Presley Gerber utolsó hónapjairól: szülei kétségbeesetten próbáltak segíteni rajta

Cindy Crawford és Rande Gerber egyetlen fia gyakran hangoztatta, hogy „a felépülés a fejlődésről, nem a tökéletességről szól”. Egy ideig úgy tűnt, valóban jó irányba halad. Az egykori Calvin Klein-modell az év elején közösségi oldalán őszintén beszélt állapotáról: Presley Gerber azt mondta, hosszú évek szerhasználata után „kezd visszatalálni önmagához”.
A Daily Mail információi szerint azonban az elmúlt hónapokban egyre rosszabb állapotba került. Cindy Crawford egyik közeli ismerőse úgy nyilatkozott a lapnak, hogy a 27 éves Presley nagyon lefogyott, az arca beesett, sokszor volt zavart, félrebeszélt és a hangja is megváltozott.
Presley Gerber múlt szombaton jelentkezett be egy Santa Monicában működő rehabilitációs intézménybe, néhány órával később pedig meghalt.
„Presley a rehabilitáció előtt is drogozott. Pontosan azért ment be, mert nem tudta abbahagyni” – mondta az informátor. „Nagyon sovány és sápadt volt, beesett az arca. A halála előtti hetekben depressziós volt, remegett, és összefüggéstelenül beszélt.”
Hozzátette, Presley úgy nézett ki, mintha metamfetamint használt volna, már rég nem az a címlapmodell volt, aki korábban a plakátokról mosolygott ránk.
Szülei nem adták fel: Presley Gerber gyógyulásáért mindent megtettek
Úgy tudni, Presley korábban többször is járt elvonón, de nem hitt ezekben a kezelésekben: „Sokszor volt már elvonón, és nem szerette. Nyíltan mondogatta, hogy a rehabilitáció nem működik. A műsorában is azt mondta, hogy a rehabok sikertelenségi aránya 98 százalék, ezért egyáltalán nem hitt bennük.”
A forrás szerint Cindy Crawford és férje, Rande Gerber ennek ellenére újra és újra megpróbálták rávenni fiukat, hogy kérjen segítséget:„A szülei ragaszkodtak hozzá, hogy rehabilitációra menjen, tudták, hogy szereket használ. Nem akartak lemondani róla, ezért megpróbáltak egy újabb intézményt. Rengeteg reményt fűztek hozzá. Folyamatosan ki-be járt a rehabilitációkról, ők pedig egy vagyont költöttek arra, hogy segítsenek neki.”
Az informátor szerint Cindy Crawford és Rande Gerber szorosan nyomonkövette fiuk életét, és minden lehetőséget megragadtak, ami a gyógyulás reményével kecsegtetett: „Nagyon óvó és szerető szülők voltak. Nem hanyagolták el ezt a problémát. Újra és újra próbálták rávenni, hogy tegye le a drogokat. Senki nem hibáztathatja őket. Utánanéztek a lehetőségeknek, és úgy érezték, helyesen cselekszenek.”
Nyáron aztán, amikor Presley megint rosszabbul lett, már közelinek tűnt a tragédia, amelytől szülei folyamatosan rettegtek.
„Attól féltek a legjobban, hogy egyszer rossz kombinációban vesz be különböző szereket, és meghal. A fentanil miatt is aggódtak, sokat beszéltek erről. Nagyon komoly gond volt ez nekik, és azért küzdöttek, hogy életben tartsák” - mondta az ismerős.
A Los Angeles megyei közegészségügyi hivatal adatai szerint a túladagolások 70 százalékában szerepet játszik a fentanil. Presley Gerber esetében azonban egyelőre nem ismert, pontosan mi okozta a tragédiát.
„Mindenki azt akarja tudni, hogyan halhatott meg egy rehabilitációs intézményben, amelynek éppen az lett volna a feladata, hogy megmentse. Elképzelhető, hogy Presley becsempészett valamilyen szert, de jelenleg ezt sem tudja senki” – mondta a forrás.
Presley Gerber több mint tíz éve küzdött a drogokkal
Presley nehézségei több mint egy évtizedre nyúlnak vissza. Már tinédzserkorában depresszióval és szorongással küzdött. Korábban maga is beszélt arról, mennyire nehezen viselte, hogy a rendezett életet élő, sportoló középiskolásból egyszer csak folyamatosan utazó modell lett.
„Nyíltan beszélt arról, hogy gyakorlatilag mindenféle gyógyszert kipróbált, hátha valamelyik segít rajta. Semmi nem működött. Szeretett betépve lenni, azt mondta, ettől érzi magát normálisnak. Sokkal nagyobb volt a baj, mint amennyit kifelé mutatott. Nagyon rossz állapotban volt, de nem lehet elítélni. Szenvedett” – mondta a forrás.
Az informátor szerint Presley súlyos szorongással és lelki fájdalommal küzdött, ezért folyamatosan különböző szerekkel próbálta enyhíteni az állapotát.
A forrás úgy tudja, hogy Presley környezetében voltak olyan barátok, akik maguk is drogoztak, és rossz hatással voltak rá, de hangsúlyozta, hogy nem Presley ismert barátairól van szó. A fiatal modell hírességekből álló társaságához olyan nevek tartoztak, mint Brooklyn Beckham, Sofia Richie, Brandon Thomas Lee és Paris Hilton.
Presley Gerber boncolását már elvégezték
A Los Angeles megyei halottkémi hivatal megerősítette, hogy Presley Gerber boncolását már elvégezték. A hivatalos halálok megállapítását azonban további vizsgálatok és a toxikológiai eredmények elkészültéig elhalasztották. Ezekre akár hónapokat is várni kell. A Santa Monica-i rendőrség feltételezett túladagolásként vizsgálja a 27 éves modell halálát. A hatóság eddig nem talált idegenkezűségre utaló jelet.