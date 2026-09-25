Drámai részletek Presley Gerber utolsó hónapjairól: szülei kétségbeesetten próbáltak segíteni rajta

Cindy Crawford és Rande Gerber egyetlen fia gyakran hangoztatta, hogy „a felépülés a fejlődésről, nem a tökéletességről szól”. Egy ideig úgy tűnt, valóban jó irányba halad. Az egykori Calvin Klein-modell az év elején közösségi oldalán őszintén beszélt állapotáról: Presley Gerber azt mondta, hosszú évek szerhasználata után „kezd visszatalálni önmagához”.

Cindy Crawford és Presley Gerber: az egykori szupermodell az utolsó pillanatig bízott fia gyógyulásában

Forrás: Instagram

A Daily Mail információi szerint azonban az elmúlt hónapokban egyre rosszabb állapotba került. Cindy Crawford egyik közeli ismerőse úgy nyilatkozott a lapnak, hogy a 27 éves Presley nagyon lefogyott, az arca beesett, sokszor volt zavart, félrebeszélt és a hangja is megváltozott.

Presley Gerber múlt szombaton jelentkezett be egy Santa Monicában működő rehabilitációs intézménybe, néhány órával később pedig meghalt.

„Presley a rehabilitáció előtt is drogozott. Pontosan azért ment be, mert nem tudta abbahagyni” – mondta az informátor. „Nagyon sovány és sápadt volt, beesett az arca. A halála előtti hetekben depressziós volt, remegett, és összefüggéstelenül beszélt.”

Hozzátette, Presley úgy nézett ki, mintha metamfetamint használt volna, már rég nem az a címlapmodell volt, aki korábban a plakátokról mosolygott ránk.

Szülei nem adták fel: Presley Gerber gyógyulásáért mindent megtettek

Úgy tudni, Presley korábban többször is járt elvonón, de nem hitt ezekben a kezelésekben: „Sokszor volt már elvonón, és nem szerette. Nyíltan mondogatta, hogy a rehabilitáció nem működik. A műsorában is azt mondta, hogy a rehabok sikertelenségi aránya 98 százalék, ezért egyáltalán nem hitt bennük.”

A forrás szerint Cindy Crawford és férje, Rande Gerber ennek ellenére újra és újra megpróbálták rávenni fiukat, hogy kérjen segítséget:„A szülei ragaszkodtak hozzá, hogy rehabilitációra menjen, tudták, hogy szereket használ. Nem akartak lemondani róla, ezért megpróbáltak egy újabb intézményt. Rengeteg reményt fűztek hozzá. Folyamatosan ki-be járt a rehabilitációkról, ők pedig egy vagyont költöttek arra, hogy segítsenek neki.”

Az informátor szerint Cindy Crawford és Rande Gerber szorosan nyomonkövette fiuk életét, és minden lehetőséget megragadtak, ami a gyógyulás reményével kecsegtetett: „Nagyon óvó és szerető szülők voltak. Nem hanyagolták el ezt a problémát. Újra és újra próbálták rávenni, hogy tegye le a drogokat. Senki nem hibáztathatja őket. Utánanéztek a lehetőségeknek, és úgy érezték, helyesen cselekszenek.”