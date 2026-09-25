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asztrológia

3 csillagjegyet különleges erővel ajándékoz meg a szeptemberi telihold

asztrológia telihold csillagjegy
Angyal Léna
2026.09.25.
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Szeptember 26-án telihold ragyogja be az eget, ráadásul ezúttal a tüzes Kos jegyében. Ez három csillagjegyre lehet nagy hatással: olyan belső erőforrásra találhatnak, amelynek eddig nem is voltak tudatában.

Az asztrológia szerint a hétvége meglepetéseket tartogat, a szeptemberi telihold több ponton is felboríthatja a megszokott rendet. Arra ösztönözhet, hogy más szemszögből nézzünk bizonyos helyzeteket, és olyan megoldásokat is kipróbáljunk, amelyek eltérnek a megszokott módszereinktől.

A szeptemberi telihold több fonton is felboríthatja a megszokott rendet.
A szeptemberi telihold több fonton is felboríthatja a megszokott rendet.
Forrás: 123rf.com

Szeptember 26-án 18:49-kor éri el teltsége maximumát a holdkorong. A bolygó aznap dél körül lép a Kos jegyébe, így már ennek a tüzes csillagjegynek a hatása alatt teljesedik ki. Az asztrológia szerint a Kos energiája kizökkenthet a megszokottból, és arra ösztönözhet, hogy új nézőpontokat keressünk. A szeptemberi teliholdat hagyományosan Arató Holdnak is nevezik.

Szemtemberi telihold: ez a 3 csillagjegy új erőforrást fedez fel magában

  • Kos

A Kos esetében a saját jegyében járó telihold olyan erőforrásra irányíthatja a figyelmet, amelyet általában hajlamos alábecsülni: a reményre. A Kos rendszerint cselekvő, határozott és önálló, szereti saját kezében tartani az irányítást, és maga alakítani a sorsát. Az életben azonban vannak olyan helyzetek, amelyekre csak nagyon kevés ráhatásunk van. Ilyenkor a remény tudatos döntés is lehet: annak elfogadása, hogy nem mindent tudunk irányítani, mégis bízhatunk abban, hogy végül olyan megoldás születik, amelyre korábban nem is gondoltunk.

  • Szűz

A Szűz nehezen kér segítséget, és számára az sem mindig könnyű, hogy másokra bízza magát. A telihold azonban segít neki kapcsolódni. Az ember társas lény, és természetes igénye, hogy segítsen másoknak, illetve számíthasson rájuk. Ha a Szűz hajlandó megosztani a terheit és feladatait azokkal, akik közel állnak hozzá, azzal nemcsak saját dolgát könnyítheti meg, hanem a kapcsolatait is erősítheti.

  • Mérleg

A Mérleg általában nem keresi azokat a helyzeteket, amelyekben komoly ellenállást kell leküzdenie vagy mindenáron végig kell vinnie valamit. A Kos telihold azonban akaraterőt kölcsönöz neki. A legnehezebb számára az lehet, hogy megengedje magának: olyasmit is igazán akarjon, aminek az elérése fárasztó, kényelmetlen vagy akadályokkal jár. Ha ezt most vállalja, az nemcsak nagyobb szabadságot, hanem több önbizalmat is adhat neki. Kiderülhet, hogy jóval kitartóbb, határozottabb és találékonyabb, mint korábban gondolta.

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