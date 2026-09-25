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lakás

A fűtés nélkül is melegebb lehet a lakásod: ezt a viktoriánus módszert ma is érdemes kipróbálni

lakás vastag függöny meleg ablak
Simon Péter
2026.09.25.
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A viktoriánus korban az emberek egy egyszerű módszerrel tartották bent az otthonukban a meleget,. Neked sem kell rögtön feljebb tekerned a fűtést, ha este már kezd lehűlni a lakás. A régi ötletet ma is könnyen bevetheted.

A hideg idő beköszöntével sokan automatikusan feljebb csavarják a termosztátot, pedig előbb azt is érdemes megnézned, hol szökik el a meleg. Az ablakokon és az ajtókon keresztül rengeteg hő távozik, különösen akkor, ha régebbi, rosszabbul szigetelt lakásban élsz. A viktoriánus házakban központi fűtés híján különösen fontos volt, hogy a már felmelegített levegő minél tovább bent maradjon. Vastag függönyöket, ajtófüggönyöket és huzatfogókat használtak erre, és egy kis átalakítással ma is alkalmazhatod ezt a módszert.

hideg időben feljebb tekerjük a fűtést
A hideg idő beköszöntével sokan automatikusan feljebb csavarják a fűtést, pedig előbb azt is érdemes megnézned, hol szökik el a meleg. 
Forrás: 123rf

A vastag függöny nem csak dekoráció

Ha vékony függöny lóg az ablak előtt, érdemes télre vastagabb, bélelt darabra váltanod. Estére húzd be, így a függöny plusz réteget képez az ablak előtt, és kevesebb meleg távozik az üvegen keresztül.

A vastag függönyök és a sötétítők javítják az ablak hőszigetelő képességét, különösen éjszaka, amikor egyébként is gyorsabban hűl a lakás.

Arra viszont figyelj, hogy a függöny ne takarja el a fűtőtestet, és ne érjen nyílt lánghoz.

Függöny az ajtóra? Régen bevált ötlet

A viktoriánus házakban nemcsak az ablakokat takarták el. A hidegebb helyiségekbe vezető ajtókra, sőt a bejárati ajtó mögé is vastag függönyt tettek.

Ez elsőre furcsán hangzik, pedig van benne logika. Ha csak azt a szobát fűtöd, ahol éppen tartózkodsz, nem sok értelme van hagynod, hogy a meleg levegő szabadon áramoljon a hidegebb helyiségek felé.

Tegyél egy vastag függönyt a ritkán használt ajtó elé, és máris kialakítottál egy plusz akadályt a hideg levegő útjában. A bejárati ajtónál ugyanezt a megoldást használhatod.

A huzatfogóról se feledkezz meg

Hiába van vastag függönyöd, ha közben az ajtó alatt süvít be a hideg. Egy egyszerű huzatfogóval ezt is megszüntetheted.

A klasszikus, hosszúkás textil huzatfogó ma is jó szolgálatot tesz, és még csak barkácsolnod sem kell hozzá. Tedd az ajtó aljához, főleg a bejárati ajtónál és azoknál a helyiségeknél, ahol érezhetően húz a hideg.

Ha nincs huzatfogód, egy feltekert vastag takaró is megteszi átmenetileg.

Mi az a drapéria a függöny fölött?

A viktoriánus módszer egyik kevésbé ismert része a függöny fölé kerülő úgynevezett karnisdísz vagy drapéria. Ennek nem csupán díszítő szerepe volt: segített megakadályozni, hogy a meleg levegő az ablak fölött könnyen elszökjön.

Ha most nem szeretnél teljesen viktoriánus hangulatot varázsolni a nappalidba, nem kell túlzásba vinned. Már egy jól záró, vastag függöny is sokat számít, a huzatos ablakoknál pedig különösen érdemes foglalkoznod a hőveszteséggel.

Előbb tartsd bent a meleget, aztán jöhet a fűtés

A módszer lényege egyszerű: ne csak több meleget termelj, hanem próbáld meg bent tartani azt is, ami már ott van.

A vastag függöny, az ajtófüggöny és a huzatfogó önmagában nem helyettesíti a megfelelő szigetelést vagy a fűtést, de segít csökkenteni a hőveszteséget. Így mielőtt feljebb tekernéd a termosztátot, érdemes körülnézned a lakásban, és megkeresned azokat a pontokat, ahol a meleg elszökik.

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