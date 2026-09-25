Közel 45 kilót fogyott Bridget Fonda, rá sem lehet ismerni: szakértők találgatják, mi állhat a háttérben

Bridget Fonda egykor Hollywood egyik legismertebb színésznője volt, ám több mint húsz éve hátat fordított a reflektorfénynek. A 62 éves sztár az utóbbi időben egyre többször bukkan fel Los Angeles utcáin, és legfrissebb fotói alapján hatalmas változáson ment keresztül. A beszámolók szerint közel 45 kilótól szabadulhatott meg, bár fogyásának pontos mértékéről és módszeréről ő maga egyelőre nem nyilatkozott.

Bridget Fonda visszavonulása után felszedett magára pár kilót.

Forrás: TheImageDirect.com/Northfoto

Bridget Fonda fogyása mindenkit meglepett: közel 45 kilót adhatott le

A visszavonult színésznőt kedden Los Angelesben kapták lencsevégre, amint hétköznapi teendőit intézte. Fonda ezúttal sem vágyott feltűnésre: egyszerű felsőt, bő szabású nadrágot viselt. A sztár az elmúlt hónapokban többször is megmutatta karcsúbb alakját. Szeptember elején például barátaival ebédelt Los Angelesben, ahol szintén lefotózták. A Bridget Fonda fogyásáról szóló hírek szerint a színésznő akár 100 fontot, vagyis megközelítőleg 45 kilogrammot is leadhatott az elmúlt időszakban. A látványos átalakulás természetesen találgatások sorát indította el arról, hogyan érhette el ezt az eredményt.

Bridget Fonda látványosan lefogyott.

Forrás: TheImageDirect.com / Northfoto

Fogyókúrás gyógyszer állhat Bridget Fonda átalakulásának hátterében?

A színésznő egyelőre nem árulta el, milyen módszerrel szabadult meg a súlyfeleslegtől, ám több táplálkozási szakértő is megszólalt a témában. Dr. Wilks dél-kaliforniai testsúlyspecialista a Daily Mailnek arról beszélt, hogy Fonda az azt megelőző két hónapban is jelentős súlyt veszíthetett, és becslése szerint egyetlen év alatt akár 45 kilogrammot is fogyhatott.

A szakértő elképzelhetőnek tartja, hogy a színésznő gyógyszeres segítséget vett igénybe. Felvetette a GLP-1-alapú készítmények lehetőségét, amelyek közé az Ozempic és a Zepbound is tartozik.

Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy természetes fogyás esetén az étrend jelentős átalakítása is szerepet játszhatott.

Korábban Monica Partier funkcionális táplálkozási szakértő is hasonló lehetőségeket vetett fel. Szerinte a sikeres testsúlycsökkentés szempontjából az anyagcsere egyensúlya is fontos, ezért a hormonszinteket, a bélrendszer egészségét, az esetleges tápanyaghiányokat és a krónikus stresszt egyaránt érdemes figyelembe venni. Fontos azonban, hogy mindez csupán szakértői feltételezés: Bridget Fonda nem erősítette meg, hogy bármilyen fogyókúrás gyógyszert használt volna.