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átalakulás

Közel 45 kilót fogyott Bridget Fonda, rá sem lehet ismerni: szakértők találgatják, mi állhat a háttérben

átalakulás Bridget Fonda fogyás
Nagy Anna
2026.09.25.
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Évek óta visszavonultan él Hollywood egykori kedvence, aki most ismét magára vonta a figyelmet. Bridget Fonda látványos fogyása után szinte felismerhetetlen, legutóbbi Los Angeles-i megjelenésén pedig ismét megmutatta új alakját.

Bridget Fonda egykor Hollywood egyik legismertebb színésznője volt, ám több mint húsz éve hátat fordított a reflektorfénynek. A 62 éves sztár az utóbbi időben egyre többször bukkan fel Los Angeles utcáin, és legfrissebb fotói alapján hatalmas változáson ment keresztül. A beszámolók szerint közel 45 kilótól szabadulhatott meg, bár fogyásának pontos mértékéről és módszeréről ő maga egyelőre nem nyilatkozott.

Bridget Fonda visszavonulása után felszedett magára pár kilót.
Bridget Fonda visszavonulása után felszedett magára pár kilót.
Forrás: TheImageDirect.com/Northfoto

Bridget Fonda fogyása mindenkit meglepett: közel 45 kilót adhatott le

A visszavonult színésznőt kedden Los Angelesben kapták lencsevégre, amint hétköznapi teendőit intézte. Fonda ezúttal sem vágyott feltűnésre: egyszerű  felsőt, bő szabású nadrágot viselt. A sztár az elmúlt hónapokban többször is megmutatta karcsúbb alakját. Szeptember elején például barátaival ebédelt Los Angelesben, ahol szintén lefotózták. A Bridget Fonda fogyásáról szóló hírek szerint a színésznő akár 100 fontot, vagyis megközelítőleg 45 kilogrammot is leadhatott az elmúlt időszakban. A látványos átalakulás természetesen találgatások sorát indította el arról, hogyan érhette el ezt az eredményt.

09/01/2026 EXCLUSIVE: Bridget Fonda is spotted heading to lunch with friends in Los Angeles. The 62 year old former American actress wore a blue shirt, white blouse, black trousers, and matching trainers. sales@theimagedirect.com Please byline:TheImageDirect.com *EXCLUSIVE PLEASE EMAIL sales@theimagedirect.com FOR FEES BEFORE USE
Bridget Fonda látványosan lefogyott.
Forrás: TheImageDirect.com / Northfoto

Fogyókúrás gyógyszer állhat Bridget Fonda átalakulásának hátterében?

A színésznő egyelőre nem árulta el, milyen módszerrel szabadult meg a súlyfeleslegtől, ám több táplálkozási szakértő is megszólalt a témában. Dr. Wilks dél-kaliforniai testsúlyspecialista a Daily Mailnek arról beszélt, hogy Fonda az azt megelőző két hónapban is jelentős súlyt veszíthetett, és becslése szerint egyetlen év alatt akár 45 kilogrammot is fogyhatott.

A szakértő elképzelhetőnek tartja, hogy a színésznő gyógyszeres segítséget vett igénybe. Felvetette a GLP-1-alapú készítmények lehetőségét, amelyek közé az Ozempic és a Zepbound is tartozik. 

Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy természetes fogyás esetén az étrend jelentős átalakítása is szerepet játszhatott.

Korábban Monica Partier funkcionális táplálkozási szakértő is hasonló lehetőségeket vetett fel. Szerinte a sikeres testsúlycsökkentés szempontjából az anyagcsere egyensúlya is fontos, ezért a hormonszinteket, a bélrendszer egészségét, az esetleges tápanyaghiányokat és a krónikus stresszt egyaránt érdemes figyelembe venni. Fontos azonban, hogy mindez csupán szakértői feltételezés: Bridget Fonda nem erősítette meg, hogy bármilyen fogyókúrás gyógyszert használt volna.

A Jackie Brown sztárja több mint húsz éve fordított hátat Hollywoodnak

Bridget Fonda neve a kilencvenes években számos sikeres produkcióból lehetett ismerős a filmrajongóknak. A Jackie Brown című filmben is szereplő színésznő pályafutása során több rangos elismerésre jelölést kapott, köztük Golden Globe-díjra az 1989-es Scandal című filmben nyújtott alakításáért.

1998; Jackie Brown. Original Film Title: Jackie Brown, PICTURED: BRIDGET FONDA, Director: Quentin Tarantino, IN CAST: Samuel L. Jackson, Michael Bowen, Chris Tucker, Lisa Gay Hamilton, Tommy (Tiny Lister, Hattie Winston, Ainee Graham, Pam Grier, Robert De Niro, Bridget Fonda, Michael Keaton, Robert Forster
Bridget Fonda a Jackie Brown című filmben.
Forrás: Entertainment Pictures/©Miramax Films

Utoljára a 2002-es A hókirálynő című televíziós filmben láthatták a nézők. Egy évvel később súlyos autóbalesetet szenvedett, amelyben eltört az egyik csigolyája, és ezt követően felhagyott a színészettel. 2003-ban hozzáment Danny Elfman zeneszerzőhöz, akivel egy közös fiuk született, Oliver. Fonda azóta a hollywoodi csillogás helyett a nyugodtabb, visszavonult életet választotta.

A színésznőt 2023-ban a Los Angeles-i repülőtéren arról kérdezték, tervezi-e valaha a visszatérést a filmiparba. Válasza egyértelmű volt:

Nem. Nem hiszem, túlságosan jó civilnek lenni.

Úgy tűnik, Bridget Fonda továbbra sem vágyik vissza a kamerák elé, és bár mostanában egyre gyakrabban látni nyilvánosan, hollywoodi visszatéréséről egyelőre szó sincs.

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