Megvolt a titkos esküvő! Damiano David és Dove Cameron Toszkánában házasodtak össze

Hivatalosan is férj és feleség lett a Måneskin énekese és a Disney egykori sztárja! Damiano David és Dove Cameron egy történelmi helyszínen, a toszkánai Montalcino városházáján fogadtak örök hűséget egymásnak.

Damiano David és Dove Cameron Olaszországban házasodtak össze.

Forrás: Profimedia

Damiano David és Dove Cameron összeházasodtak: különleges ruhában mondták ki az igent

A sztárpár szeptember 24-én, Olaszországban tartotta esküvőjét. Damiano David Dove Cameronnal kötött házassága nemcsak a rajongókat lepte meg: a sztárpár az esküvői öltözékével is szakított a hagyományokkal.

Dove Cameron egy derékban karcsúsított, fehér nyakkendővel és látványos, leomló köpennyel kiegészített összeállításban mondta ki a boldogító igent. Damiano David elefántcsontszínű öltönyt választott, amelyet elegáns selyemsállal tett még különlegesebbé.

A romantikus toszkánai helyszín és a pár összehangolt megjelenése igazán emlékezetessé tette a nagy napot.

Így kérte meg Damiano David a barátnője kezét

Bár a Damiano David és Dove Cameron közötti eljegyzést csak 2026 januárjában jelentették be, a Vogue szerint a lánykérés valójában már 2025 októberében megtörtént. A színésznő Jimmy Fallon műsorában mesélte el, hogy szerelme a lehető legváratlanabb pillanatban, otthon kérte meg a kezét. Éppen egy utazásra készülődtek, Cameron smink nélkül, egy túlméretezett pólóban, még nedves hajjal rohangált a lakásban, amikor észrevette, hogy David valamire készül.

A zenész azért választotta az otthonukat a lánykérés helyszínéül, mert kapcsolatukban már így is rengeteg a nyilvános, látványos pillanat. Azt szerette volna megmutatni, hogy számára a közös hétköznapok jelentik az igazi romantikát.

„Azt akarom, hogy együtt mosogassunk, mossunk, főzzünk, és hogy abban a nagy pólódban legyél. Ezt az életet választom, és remélem, te is ugyanezt választod. Hozzám jössz feleségül?” – idézte fel Cameron szerelme szavait.

Egy Måneskin-koncerttől az oltárig

Damiano David Måneskin-koncertjén már 2023 szeptemberében feltűnt Dove Cameron, és nem sokkal később elindultak a találgatások a kapcsolatukról.

2024 januárjában már együtt vacsoráztak Los Angelesben, februárban pedig a Grammy-gálát megelőző partin hivatalosan is felvállalták kapcsolatukat.