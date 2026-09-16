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superalbum by spar

Több mint 130 videoklip készült egyetlen magyar dalból: Nézd meg a gyerekek közös alkotását!

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Life.hu
2026.09.16.
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Új zenei kihívás ötletével állt elő az egyik hazai kiskereskedelmi lánc. Ennek keretében több mint 130 osztály, mintegy 3000 általános iskolás gyermek adta elő saját videóklipben ugyanazt a dalt, hogy végül közülük 175 egy újabb videóklipet készítsen.

A Spar tavaly 10 ismert hazai előadót kért fel, hogy a Superar gyermekkórusával közösen készítsen dalokat, amelyeket 2025 őszén a Superalbum by SPAR keretében Budapest Parkban megrendezett nagykoncerten adtak elő. 

Superalbum by SPAR: Volt, aki az iskolaudvart választotta helyszínül, mások a természetbe vitték ki a produkciót.
Superalbum by SPAR: Volt, aki az iskolaudvart választotta helyszínül, mások a természetbe vitték ki a produkciót.
 Forrás: SPAR

Superalbum by SPAR: Nem született két egyforma feldolgozás

A dalok közül az egyik, a Réteken társszerzője a Halott pénz együttes zenésze, Járai Márk szerzőtársával Bereményi Gézával azonban tovább vitte a projektet. A terv az volt, hogy általános iskolai osztályok és kórusok kapják meg ugyanazt a dalt, amelyet saját elképzeléseik szerint kelthettek életre. A Spar Zenei Kihívásra végül több mint 130 osztály jelentkezett az ország különböző pontjairól, és összesen több mint 3000 gyermek vett részt a kezdeményezésben. A gyerekek tanáraikkal együtt tanulták meg a Réteken című dalt, majd elkészítették saját videóklipjüket, így volt, aki az iskolaudvart választotta helyszínül, mások a természetbe vitték ki a produkciót, megint mások tánccal, humorral vagy éppen teljesen saját ötletekkel tették egyedivé a feldolgozást. Nem született két egyforma feldolgozás.

A több hónapos közös munka végül egy különleges forgatási nappal zárult. 
Forrás: SPAR

A Zenei Kihívás nem énekverseny, bár voltak díjak is. A cél sokkal inkább az volt, hogy a gyermekek közösen hozzanak létre valamit, együtt zenéljenek és együtt dolgozzanak egy kreatív alkotáson.

A több hónapos közös munka végül egy különleges forgatási nappal zárult. A közönségszavazás és a zsűri által kiválasztott 175 gyermek a budapesti Városligetben Járai Márkkal közösen forgatott le a Réteken című dalból egy újabb klipjét. Az ország különböző pontjairól érkező gyerekek addig saját osztályukkal, saját iskolájukban gyakorolták ugyanazt a dalt, ezen a napon azonban egyszer csak ott álltak egymás mellett és együtt énekelték.

 

 

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