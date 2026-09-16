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Így lesz tökéletes a tükörtojás: 3 módszer közül került ki a győztes, az eredmény mindenkit meglepett

reggeli tojás tükörtojás
Life.hu
2026.09.16.
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Egy serpenyő, egy tojás, egy kis zsiradék, és már kész is a reggeli. A tükörtojás elkészítése elsőre pofonegyszerűnek tűnik, ám a tökéletes állagot elérni már jóval nehezebb.

Három különböző módszer, három különböző eredmény, ám az egyik módszer egyértelműen felülmúlta a többit. A teszt során nemcsak azt figyelték, hogyan néz ki a tükörtojás, hanem az állagát és az ízét is figyelembe vették. A cél az volt, hogy a tojásfehérje kellően ropogós legyen, miközben a sárgája belül lágy és krémes maradjon. Vajon hogyan lesz a legszebb és legfinomabb a tojás: vízzel, olajjal vagy vajjal? 

tükörtojás
Vajon hogyan lesz a legszebb és legfinomabb a tükörtojás?
Forrás: 123rf
  • A tesztelők 3 módszert próbáltak ki.
  • A tükörtojás vízzel, olajjal és vajjal is elkészült.
  • A nyertes módszerrel a tükörtojás fehérje ropogós, a sárgája selymes és lágy lett.

A vízzel készült tükörtojás nem vált be

Elsőként egy szokatlan módszert próbáltak ki: a tojás alá egyáltalán nem került olaj vagy vaj, csak víz. Fél csésze vizet öntöttek egy tapadásmentes serpenyőbe, majd közepes lángon felforralták. Ezután beleütötték a tojásokat, körülbelül egy perc múlva pedig lefedték a serpenyőt, hogy a gőz felgyorsítsa a sütést.

Újabb egy perc után levették a fedőt. A víz addigra teljesen elpárolgott, a tojásfehérje pedig meglepően vastag és kissé ropogós lett. A sárgája szintén jó állagú, krémes maradt. Az íze azonban már korántsem volt ilyen meggyőző. A tojás nyúlós, gumis és ízetlen lett, ezért ez a változat végzett az utolsó helyen.

Az olaj jobb eredményt adott, de nem ez lett a győztes

Második körben extra szűz olívaolaj került a serpenyőbe. Miután az olaj kellően felforrósodott, beleütötték a tojásokat, amelyek kevesebb mint két perc alatt elkészültek.

A látvány ezúttal már sokkal jobb volt, bár a tojásfehérje lehetett volna ropogósabb. A tesztelő szerint ha tovább sütik, a sárgája is megszilárdult volna, így elvesztette volna azt a lágy, selymes állagot, ami miatt igazán finom a tükörtojás. Ízre viszont kifejezetten jól sikerült. Az olajos változat a második helyet szerezte meg.

A vajjal készült tojás mindent vitt

A harmadik módszernél két teáskanál vajat tettek ugyanabba a tapadásmentes serpenyőbe, majd közepes lángon megolvasztották. Amikor a vaj már teljesen elolvadt és sercegett, belekerültek a tojások. Nagyjából két perc alatt elkészültek, és bár külsőre nem feltétlenül ez a változat a legszebb, ízre és állagra egyértelműen ez bizonyult a legjobbnak.

A tojásfehérje tökéletesen ropogós és kellemesen vajas lett, miközben a sárgája selymes, bársonyos és krémes maradt. 

A három módszer közül tehát a vaj lett a győztes. Ha valaki egyszerre szeretne ropogós széleket és lágy, krémes sárgáját, a teszt alapján érdemes két teáskanál vajjal, közepes lángon és körülbelül két perc alatt elkészíteni a tükörtojást.

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