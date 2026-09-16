Ezeket a titkokat még a Columbo-rajongók sem biztos, hogy tudják: tedd magad próbára ebben a kvízben

Peter Falk 1927. szeptember 16-án született New York Bronx városrészében. Már 12 évesen színpadra lépett, ám sokáig egyáltalán nem tűnt biztosnak, hogy a színészet lesz a hivatása: hivatalnoki pálya, sőt még a CIA is szóba került. Végül egy színészképzésen tanító oktatója figyelt fel kivételes tehetségére, és egészen más irányba terelte az életét.

Peter Falk Columbo karakterében

Forrás: Collection ChristopheL via AFP

Peter Falk és Columbo története sem indult egyszerűen

A Peter Falk Columbo szerepétől ma már szinte elválaszthatatlan a nézők fejében, pedig a színész kezdetben habozott, hogy hosszabb távon is elvállalja-e a szerepet. A történet 1968-ban, A recept: gyilkosság című epizóddal indult, a folytatásra azonban három évet kellett várni. Az 1971-es Váltságdíj egy halottért után aztán valóban útjára indult a világszerte sikeressé váló sorozat.

Akadtak különös részletek is. Columbo például a filmekben soha nem mondja ki a keresztnevét. Egy epizódban mégis látható egy teljes név az igazolványán, William Link társalkotó szerint azonban ez egyszerű kellékes baki volt.

A sorozat egyik korai, 1971-ben bemutatott epizódját ráadásul egy akkor mindössze 24 éves rendező készítette, akiből később Hollywood egyik legendás filmese lett. Hogy kiről van szó, azt inkább meghagyjuk a kvíz egyik feladványának.

Peter Falk feleségei és családja

Peter Falk felesége először Alyce Mayo volt, akivel 1960 és 1976 között élt házasságban. Egy évvel később Shera Danese lett a felesége, kapcsolatuk egészen Peter Falk haláláig, 2011. június 23-ig tartott. A színésznek két gyermeke, Catherine Falk és Jackie Falk volt. Azonban Peter Falk lánya, Catherine nemrég tragikusan életét vesztette.

És ha már feleségek: Columbo is rengeteget beszélt a sajátjáról, miközben a nézők soha nem láthatták a képernyőn. A 69 epizód során állítólag mindössze egyszer árulta el a nevét. Később még külön sorozat is készült Mrs. Columbo címmel, ám annak története nem illeszkedett problémamentesen az eredeti szériához, ott más néven hívták a soha nem látott feleséget, nem sokáig volt műsoron a sorozat.