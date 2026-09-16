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Ezért vették ki Archie-t és Lilibetet az iskolából: nagy volt a riadalom Harry hercegéknél

brit királyi család iskola Lilibet Archie
Horváth Angéla
2026.09.16.
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Alig kezdte meg a tanévet Angliában Harry herceg és Meghan Markle két gyermeke, máris új iskolába kerültek. Nem azért, mert probléma lett volna az intézménnyel, a biztonsági csapat munkája volt nehézkes és körülményes.

A hét éves Archie herceg és az ötéves Lilibet hercegnő körülbelül két hete kezdett iskolába járni Angliában, miután a család visszatért Kaliforniából. Lapértesülések szerint azonban hamar kiderült, hogy az iskolába vezető út biztonsági szempontból nehezen kezelhető. A nagy forgalom és a hosszú menetidő miatt a testőröknek komoly kihívást jelentett, hogy a család autóját kísérő járművek végig együtt tudjanak haladni. Egy alkalommal el is veszették Harry herceg és Meghan Markle autóját. Ezután döntöttek úgy, hogy másik iskolába íratják a gyerekeket.

Meghan Markle és Harry herceg biztonsági okokból vették ki gyerekeiket az iskolából
Meghan Markle és Harry herceg biztonsági okokból vették ki gyerekeiket az iskolából
Forrás: Instagram

Harry herceg és Meghan Markle a biztonsági csapattal egyeztetve döntöttek

A család szóvivője szerint az iskolaváltás kizárólag gyakorlati és biztonsági megfontolások miatt történt: „A döntés a család biztonsági csapatával folytatott egyeztetés után született, áttekintették a jelenlegi helyzet gyakorlati kérdéseit.”

A szóvivő azt is hangsúlyozta, hogy Harry és Meghan elégedettek voltak az iskolával, és a döntés semmilyen formában nem az intézmény vagy az ott dolgozók munkájának kritikája.

A szülők továbbra is rendkívül hálásak minden tanárnak és munkatársnak azért a szeretetért, gondoskodásért és erőfeszítésért, amelyet a családjuk iránt tanúsítottak. A döntést semmiképpen sem szabad az iskola minősítéseként értelmezni.

Meghan Markle telefonszáma is kiszivárgott

Egy másik kellemetlen incidens is történt szeptemberben. Meghan Markle mobiltelefonszáma bekerült az iskola szülői WhatsApp-csoportjába, ez pedig riadalmat váltott ki.

Így él Harry herceg és Meghan Markle Angliában - Galéria: 

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Instagram

 

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