Ezért vették ki Archie-t és Lilibetet az iskolából: nagy volt a riadalom Harry hercegéknél

A hét éves Archie herceg és az ötéves Lilibet hercegnő körülbelül két hete kezdett iskolába járni Angliában, miután a család visszatért Kaliforniából. Lapértesülések szerint azonban hamar kiderült, hogy az iskolába vezető út biztonsági szempontból nehezen kezelhető. A nagy forgalom és a hosszú menetidő miatt a testőröknek komoly kihívást jelentett, hogy a család autóját kísérő járművek végig együtt tudjanak haladni. Egy alkalommal el is veszették Harry herceg és Meghan Markle autóját. Ezután döntöttek úgy, hogy másik iskolába íratják a gyerekeket.

Meghan Markle és Harry herceg biztonsági okokból vették ki gyerekeiket az iskolából

Forrás: Instagram

Harry herceg és Meghan Markle a biztonsági csapattal egyeztetve döntöttek

A család szóvivője szerint az iskolaváltás kizárólag gyakorlati és biztonsági megfontolások miatt történt: „A döntés a család biztonsági csapatával folytatott egyeztetés után született, áttekintették a jelenlegi helyzet gyakorlati kérdéseit.”

A szóvivő azt is hangsúlyozta, hogy Harry és Meghan elégedettek voltak az iskolával, és a döntés semmilyen formában nem az intézmény vagy az ott dolgozók munkájának kritikája.

A szülők továbbra is rendkívül hálásak minden tanárnak és munkatársnak azért a szeretetért, gondoskodásért és erőfeszítésért, amelyet a családjuk iránt tanúsítottak. A döntést semmiképpen sem szabad az iskola minősítéseként értelmezni.

Meghan Markle telefonszáma is kiszivárgott

Egy másik kellemetlen incidens is történt szeptemberben. Meghan Markle mobiltelefonszáma bekerült az iskola szülői WhatsApp-csoportjába, ez pedig riadalmat váltott ki.

Így él Harry herceg és Meghan Markle Angliában - Galéria: