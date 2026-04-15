Britney Spears a gyermekei miatt hozta meg azt a döntést, hogy önként bevonul az elvonóra

Az énekesnő menedzsmentje vasárnap este bejelentette, hogy Britney Spears bevonult egy rehabilitációs intézménybe. A Grammy-díjas popsztár néhány héttel az ittas vezetése után hozta meg ezt a súlyos döntést. Most kiderült, hogy azért kért szakértői segítséget, mert nem szeretné elveszíteni a két fiát, akikkel az utóbbi hónapokban sikerült rendeznie a viszonyát.

Britney Spears elvonóra ment: a családja teljes mellszélességgel támogatja a döntését

Britney Spears ittas vezetése Az énekesnőt március elején ittas vezetés gyanújával letartóztatták Kaliforniában.

Az éjszakát a rendőrségen töltötte, azonban reggel hazamehetett.

Az ügyben még nem született bírósági ítélet, azonban néhány nappal később Britney arról beszélt, hogy segítségre van szüksége.

Nem sokkal később kiderült, hogy a két fia, Jayden James és Sean Preston is támogatják az édesanyjukat a felépülésében.

Britney Spears gyermekei hosszú évek után végre közeli kapcsolatba kerültek az édesanyjukkal

Korábban lapunk is beszámolt róla, hogy a tavalyi év fordulópont volt az énekesnő életében. Az exférje, Kevin Federline ugyanis kiadott egy botránykönyvet, amiben számtalan súlyos váddal illette exnejét. Bár a memoár hatalmas terhet rótt az egyébként is mentális problémákkal küzdő popsztár egészségére, végül váratlanul a gyermekei vették a védelmükbe. A két tinédzser ugyanis személyesen látogatta meg az édesanyját, azóta pedig rendszeresen találkozgattak. Most pedig kiderült, hogy az ő hatásukra döntött úgy Britney, hogy segítséget kér a gyógyuláshoz.

„Nagyon feldúlt volt a letartóztatása után és rettegett tőle, hogy börtönbe kerülhet. Nem a büntetéstől tartott, hanem attól, hogy elveszítheti a gyermekeit, akikkel most találtak újra egymásra. A csapata és a családja végig szorgalmazta a kezelést, ő pedig rábólintott. Egyértelműen támogatják és azt szeretnék, hogy újra egészséges legyen. A fiai érdekében hozta meg a döntését" – árulta el az énekesnő egyik barátja az AOL-nak.

