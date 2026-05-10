Britney Spears megtörte a csendet: ezt mondta, miután elítélték ittas vezetésért

Komáromi Bence
2026.05.10.
Néhány nappal ezelőtt az énekesnő bűnösnek vallotta magát a bíróságon, miután márciusban ittas vezetés miatt letartóztatták. Britney Spears most először szólalt meg az ítélethirdetés óta.

Bűnösnek vallotta magát Britney Spears, miután néhány hónappal ezelőtt ittas vezetésen kapták őt. Az énekesnő a letartóztatása és a bírósági tárgyalása között önként bevonult egy rehabilitációs intézetbe, amelyet 24 órával az ítélethirdetés előtt hagyott csak el. Azóta nem szólalt meg az üggyel kapcsolatban, azonban most megtörte a csendet és elárulta, hogy mi zajlik benne.

Elítélték Britney Spearst ittas vezetésért. A bíróság 12 hónapos próbaidőre bocsájtotta az énekesnőt.
Forrás: Britney Spears Instagram/Northfoto

Britney Spears élete 180 fokos fordulatot vett a botlása után

A popsztár nemrég arról beszélt, hogy a bírósági ügye ráébresztette, hogy rossz irányba tart az élete és ideje, hogy változtasson ezen. A hazatérése után arról írt az Instagram-oldalán, hogy még keresi az útját, azonban szeretné jobban megismerni önmagát és jelenleg a spiritualitás foglalkoztatja a leginkább. Emellett magányosnak érezte magát, ezért vásárolt egy kígyóbébit. Az állatnak pedig különleges jelentést tulajdonított.

„Elmentem a gyerekeimmel az állatkereskedésbe és nézzétek, hogy milyen gyönyörű kígyóbébit vásároltunk. A kígyók a jó egészség, a tudatosság és a szerencse szimbólumai. Hálás vagyok, hogy a történtek ellenére rengeteg barátom és ismerősöm állt mellettem a legnehezebb időkben és segítettek a spirituális utam megtalálásában. Ők mindannyian álruhás angyalok voltak a számomra" – írta bejegyzésében Britney. Az énekesnő a posztjában rámutatott arra is, hogy az önismeret és az önfejlesztés egy olyan utazás, amely soha nem ér véget, ő pedig készen áll rá, hogy végig járja ezt az utat. Új barátja segítségével pedig mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy rátaláljon a helyes útra és a gyógyulás ösvényére.

Britney Spears házi kedvencét itt tudjátok megtekinteni:

