Britney Spears megtörte a csendet: ezt mondta, miután elítélték ittas vezetésért

Bűnösnek vallotta magát Britney Spears, miután néhány hónappal ezelőtt ittas vezetésen kapták őt. Az énekesnő a letartóztatása és a bírósági tárgyalása között önként bevonult egy rehabilitációs intézetbe, amelyet 24 órával az ítélethirdetés előtt hagyott csak el. Azóta nem szólalt meg az üggyel kapcsolatban, azonban most megtörte a csendet és elárulta, hogy mi zajlik benne.

Elítélték Britney Spearst ittas vezetésért. A bíróság 12 hónapos próbaidőre bocsájtotta az énekesnőt.

Forrás: Britney Spears Instagram/Northfoto

Britney Spears ittas vezetése Az énekesnőt március elején ittas vezetés gyanújával letartóztatták Kaliforniában.

Az éjszakát a rendőrségen töltötte, azonban reggel hazamehetett.

Néhány nappal később a menedzsmentjén keresztül jelezte, hogy elvonóra megy és a következő hetekben a gyógyulásra fog koncentrálni.

Nem sokkal később kiderült, hogy a két fia, Jayden James és Sean Preston is támogatják az édesanyjukat a felépülésében.

Britney Spears exférje, Sam Asghari is a támogatásáról biztosította a korábbi szerelmét.

Az énekesnő végül több mint egy hónapot töltött a rehabon és végül április végén hagyta el az intézményt. Ekkor döntött úgy, hogy az ügyvédje tanácsára vádalkut köt a bírósággal.

Britney Spears május 4-én bűnösnek vallotta magát és végül 12 hónapos próbaidőre, és rendszeres pszichiátriai kezelésre ítélték őt. Ezenfelül 571 dolláros pénzbírságot kellett kifizetnie.

Britney Spears élete 180 fokos fordulatot vett a botlása után

A popsztár nemrég arról beszélt, hogy a bírósági ügye ráébresztette, hogy rossz irányba tart az élete és ideje, hogy változtasson ezen. A hazatérése után arról írt az Instagram-oldalán, hogy még keresi az útját, azonban szeretné jobban megismerni önmagát és jelenleg a spiritualitás foglalkoztatja a leginkább. Emellett magányosnak érezte magát, ezért vásárolt egy kígyóbébit. Az állatnak pedig különleges jelentést tulajdonított.

„Elmentem a gyerekeimmel az állatkereskedésbe és nézzétek, hogy milyen gyönyörű kígyóbébit vásároltunk. A kígyók a jó egészség, a tudatosság és a szerencse szimbólumai. Hálás vagyok, hogy a történtek ellenére rengeteg barátom és ismerősöm állt mellettem a legnehezebb időkben és segítettek a spirituális utam megtalálásában. Ők mindannyian álruhás angyalok voltak a számomra" – írta bejegyzésében Britney. Az énekesnő a posztjában rámutatott arra is, hogy az önismeret és az önfejlesztés egy olyan utazás, amely soha nem ér véget, ő pedig készen áll rá, hogy végig járja ezt az utat. Új barátja segítségével pedig mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy rátaláljon a helyes útra és a gyógyulás ösvényére.