Két nap után kivették a luxusiskolából gyerekeiket Harry herceg és Meghan − Súlyos oka van a döntésüknek

Ahogy megírtuk, Harry herceg és Meghan Markle méregdrága magániskolába íratták be gyerekeiket. Királyi szakértő már akkor figyelmeztette őket, hogy a hosszú út miatt ez nem lesz biztonságos, főleg, hogy a pár állami védelmet nem kap, és úgy tervezték, ők maguk viszik Archie-t és Lilibetet a suliba és ők is hozzák onnan haza. A sussexiek végül meggondolták magukat, belátták, hogy rosszul döntöttek, és két nap után kivették a gyerekeiket a luxusintézményből.

Harry herceg és Meghan Markle kivették gyerekeiket a luxusiskolából.

Forrás: POOL

Harry herceg és Meghan Markle visszatáncolt

Alig két nappal a tanévkezdés után kivették gyerekeiket az új iskolából, miután a biztonsági csapatuk szerint a mindennapos utazás a környék forgalma miatt túl nehezen volt megszervezhető. Egy királyi szakértő szerint azonban ez a gond egyáltalán nem váratlan, ők előre jelezték, hogy a gyerekek iskolába járása így egyáltalán nem lesz biztonságos.

Az élet ezt igazolta is, a sussexiek pedig azóta elintézték, hogy a hétéves Archie és az ötéves Lilibet másik iskolába kerüljön.

Kinsey Schofield királyi szakértő a Page Sixnek arról beszélt, hogy Harrynek és Meghannek már az iskolaválasztás előtt fel kellett volna mérniük a környék forgalmát, az útvonalakat és a család otthonától való távolságot. Hozzátette, nemcsak a dugók okoztak gondot, hanem az iskola és a család jelenlegi otthona közötti jelentős távolság is.

A két különböző életkorú gyermek eltérő napirendje tovább nehezítette a helyzetet, ami komoly terhet rótt Harry magánbiztonsági csapatára. „Naponta négyszer kellett (volna) megtenni azt a 45 perces utat” − mondta Schofield. „Ez egy újabb példa arra, hogy Harry és Meghan a bonyolultabb utat választják, majd rájönnek, hogy a bonyodalmak nehezen kezelhetők” – tette hozzá.

A szakértő szerint az sem segíti a sussexiek biztonságát, hogy Meghan a minap egy sor bensőséges családi videót osztott meg az Instagramon új brit életükről.

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