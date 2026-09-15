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Két nap után kivették a luxusiskolából gyerekeiket Harry herceg és Meghan − Súlyos oka van a döntésüknek

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Az Egyesült Királyságba költözésükkor azonnal luxusiiskolába íratta be gyerekeit, Archie-t és Lilibetet a sussexi hercegi pár. Harry herceg és Meghan Markle azonban egy szempillantás alatt meggondolták magukat. A szakértők szerint ezt a helyzetet el lehetett volna kerülni, ha előbb gondolkoznak, utána cselekszenek.

Ahogy megírtuk, Harry herceg és Meghan Markle méregdrága magániskolába íratták be gyerekeiket. Királyi szakértő már akkor figyelmeztette őket, hogy a hosszú út miatt ez nem lesz biztonságos, főleg, hogy a pár állami védelmet nem kap, és úgy tervezték, ők maguk viszik Archie-t és Lilibetet a suliba és ők is hozzák onnan haza. A sussexiek végül meggondolták magukat, belátták, hogy rosszul döntöttek, és két nap után kivették a gyerekeiket a luxusintézményből. 

Harry herceg és Meghan Markle kivették gyerekeiket a luxusiskolából.
Harry herceg és Meghan Markle kivették gyerekeiket a luxusiskolából.
Forrás: POOL

Harry herceg és Meghan Markle visszatáncolt

Alig két nappal a tanévkezdés után kivették gyerekeiket az új iskolából, miután a biztonsági csapatuk szerint a mindennapos utazás a környék forgalma miatt túl nehezen volt megszervezhető. Egy királyi szakértő szerint azonban ez a gond egyáltalán nem váratlan, ők előre jelezték, hogy a gyerekek iskolába járása így egyáltalán nem lesz biztonságos. 

Az élet ezt igazolta is, a sussexiek pedig azóta elintézték, hogy a hétéves Archie és az ötéves Lilibet  másik iskolába kerüljön.

Kinsey Schofield királyi szakértő a Page Sixnek arról beszélt, hogy Harrynek és Meghannek már az iskolaválasztás előtt fel kellett volna mérniük a környék forgalmát, az útvonalakat és a család otthonától való távolságot. Hozzátette, nemcsak a dugók okoztak gondot, hanem az iskola és a család jelenlegi otthona közötti jelentős távolság is. 

A két különböző életkorú gyermek eltérő napirendje tovább nehezítette a helyzetet, ami komoly terhet rótt Harry magánbiztonsági csapatára.  „Naponta négyszer kellett (volna) megtenni azt a 45 perces utat” − mondta Schofield.  „Ez egy újabb példa arra, hogy Harry és Meghan a bonyolultabb utat választják, majd rájönnek, hogy a bonyodalmak nehezen kezelhetők” – tette hozzá. 

A szakértő szerint az sem segíti a sussexiek biztonságát, hogy Meghan a minap egy sor bensőséges családi videót osztott meg az Instagramon új brit életükről.

Tudtad? Ma van Harry herceg 42. születésnapja. Kattints a képre a Harry herceg életét bemutató galériához.

Harry herceg 1984. szeptember 15-én született Londonban.
A kis Harry herceg és édesapja, a mostani III. Károly király a kertben.
Harry herceg 1987-ben megérkezett az óvodába.
1989-ben Harry herceg és Vilmos herceg iskolába indulnak.
Diana hercegné és Harry herceg utolsó nyaralása 1997 júliusában a francia Riviérán.
Vilmos herceg, Harry herceg és Károly király a a Westminster-apátság előtt várják, hogy Diana, Wales hercegnéjének koporsóját bevigyék az aptásgába 1997 szeptemberében.
1998. szeptember 2-án Harry herceg apjával érkezik meg az Etonhoz, ezennel megkezdte a herceg a tanulmányait, édesanyja már nem tudta elkísérni.
2003. június 8-án Harry herceg az Eton College-i szobájában.
Harry herceg egy gyakorlatozáson az Egyesült Királyságban, 2005 novemberében.
HARRY Interview 5
Harry herceg 2010. május 7-én, miután elvégezte a helikopterpilóta-képzést, apjától, Károly hercegtől vette át a „szárnyait”, vagyis a jelvényét.
A Vilmos herceg és Katalin hercegné, valamint Harry herceg az afganisztáni harci műveletek befejezését megemlékező istentiszteleten a londoni Szent Pál-székesegyházban. 2015. március 13.
Harry herceg és Meghan Markle a 2017-es Invictus Gamesen, Kanadában.
Harry herceg és Meghan Markle esküvője 2018. május 19-én.
2019. május 6-án világra jön Meghan Markle és Harry herceg első gyermeke, Archie Harrison Mountbatten-Windsor.
Harry herceg és Meghan Markle elhíresült interjúja Oprah Winfrey-vel 2021 márciusában.
Lilibet Diana Mountbatten-Windsor hercegnő, Harry herceg és Meghan Markle második gyermeke, 2021. június 4-én született.
2023-ban jelent meg Harry herceg botránykönyve, a Tartalék (Spare).
Harry herceg, Meghan Markle, Lilibet és Archie 2026-ban visszatértek Angliába.
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Harry herceg 1984. szeptember 15-én született Londonban.
ALPHA AGENCY / BESTIMAGE

A biztonság kérdése ismét előkerült

A 42 éves herceg azt szeretné elérni, hogy a brit hatóságok vizsgálják felül a családja számára biztosított rendőri védelem feltételeit, és azt is felajánlotta, hogy maga fizetne a biztonsági szolgálatért, de ez utóbbi nem megy ilyen egyszerűen. Jennie Bond, a BBC korábbi királyi tudósítója szerint a közvélemény egy része nehezen fogadja el, hogy az adófizetők pénzéből finanszírozzák Harry biztonságát. „Nem vagyok biztos abban, hogy Harry érti, mennyire ellenzi a közvélemény egy része, hogy az ő biztonsági védelmét finanszírozza. Az sem tett jót a megítélésének, hogy fényűző magánrepülőgéppel érkezett az Egyesült Királyságba. Igen, szüksége van védelemre. Igen, felajánlotta, hogy fizet érte, a Metropolitan Police szolgálatait azonban nem lehet egyszerűen »kibérelni«. És igen, Harry úgy érzi, fegyveres védelemre van szüksége, amit a magántestőrei az Egyesült Királyságban nem biztosíthatnak számára” – vélekedik.

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