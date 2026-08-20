Károly király meghúzta a határt: ezt nem engedi Harry hercegnek és Meghan Markle-nak a hazaköltözés után

Több brit sajtóorgánum is arról számolt be, hogy a 41 éves Harry herceg és a 45 éves Meghan Markle a következő napokban Nagy-Britanniába költözik. Részleteket egyelőre nem tudni, de az állítólag már körvonalazódik, milyen szerepet tölthetnek be a jövőben.

Harry herceg és Meghan Markle magánemberként térnek vissza Angliába

Forrás: AFP

Harry herceg és Meghan Markle magánemberként térnek vissza

Archie és Lilibet a tervek szerint szeptembertől már Nagy-Britanniában járnak iskolába. A BBC szerint azonban Harry hazatérése nem jelenti azt, hogy ismét hivatalos feladatokat vállal a királyi család tagjaként. A legavlószínűbb az, hogy Harry herceg és Meghan továbbra is magánemberként élnek majd, nem térnek vissza a dolgozó királyi családtagok közé. A királyi udvar állítólag azt sem támogatja, hogy olyan különleges megoldást dolgozznaka ki számukra, amelyben egyszerre lennének „a monarchián belül és kívül”.

Vidéken keresnek otthont

A család valószínűleg nem Londonban telepedik le. Szóba jöhet a Cotswolds, illetve a northamptonshire-i Althorp környéke is. Utóbbi Harry néhai édesanyjának családjához kötődik: az Althorp-birtok a Spencer család otthona, a Sussexek pedig a közelmúltban sok időt töltöttek ott Diana hercegné rokonaival. Azt egyelőre nem hozták nyilvánosságra, hol fog lakni a család.

Továbbra is kérdéses Harryék védelme

Az sem derült még ki, hogyan gondoskodnak Harry, Meghan és gyermekeik biztonságáról Nagy-Britanniában. Harry korábban elvesztette azt a jogi csatát, amelyet az állami rendőri védelem megvonása miatt indított. Emiatt tavaly egészen másként beszélt a hazatérés lehetőségéről.

„Jelenleg el sem tudok képzelni olyan helyzetet, amelyben visszahoznám a feleségemet és a gyerekeimet az Egyesült Királyságba” – mondta akkor a BBC-nek.

Egyelőre nem tudni, hogy a Sussex család saját, amerikai biztonsági csapatot hoz-e magával, vagy sikerült valamilyen új megállapodást kötnie a brit hatóságokkal.

Károly örülhet az unokák visszatérésének

Úgy tudni, III. Károly királyt csak nem sokkal a tervezett költözés előtt, vasárnap tájékoztatták fia terveiről. A király állítólag örül annak, hogy a jövőben magánemberként gyakrabban találkozhat Archie-val és Lilibettel.